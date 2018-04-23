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كرة القدم/المنتخب الجزائري/قضية آلكاراز : "سندافع بكل ما أوتينا بقوة عن حقوق الفاف"

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 نيسان/أبريل 2018 18:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
كرة القدم/المنتخب الجزائري/قضية آلكاراز : &quot;سندافع بكل ما أوتينا بقوة عن حقوق الفاف&quot;
صورة وأج أرشيف

الجزائر - أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)  خير الدين زطشي يوم الاثنين بالجزائر أنه سيدافع عن حقوق الهيئة الفيدرالية  بكل ما أوتي بقوة بخصوص النزاع القائم مع الناخب الوطني لكرة القدم الاسباني  لوكاس آلكاراز الذي طالب بمستحقاته المالية لدى الاتحاد الدولي  (فيفا) بعد  إقالته من قبل الفاف.

وأوضح زطشي خلال ندوة صحفية عقب الجمعية العامة العادية التي عرفت المصادقة  على التقريرين الادبي والمالي قائلا : " سندافع بكل ما أوتينا بقوة عن حقوق  الفاف بخصوص قضية الاسباني آلكاراز التي سنعطي لها كل الاهمية التي تستحقها.".

 

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وكان الاسباني آلكاراز (52 سنة) قد اقيل من منصبه كناخب وطني في شهر اكتوبر  2017 قبل ايام فقط من لقاء الجزائر-نيجيريا الذي يدخل في إطار الجولة السادسة  لتصفيات كاس العالم 2018 بروسيا حيث تعادل الخضر آنذاك بنتيجة 1-1 (الفوز 3-0   على البساط).

ويعتبر المدرب السابق للناديين الاسبانيين كوردو وغرناطة ان هذه الاقالة غير  مبررة لأن المنتخب الوطني كان مقصى من سباق التأهل الى مونديال 2018 بروسيا  وقبل أن يعين على راس العارضة الفنية للخضر مما دفعه الى رفع طعن لدى الفيفا  للمطالبة بمستحقاته المالية.

ولم تفصل الهيئة الدولية لحد الآن في مطالب المدرب الاسباني إلآ أن بعض  المحللين استبقوا الاحداث وتوقعوا أن يتحصل آلكاراز على حقوقه الأمر الذي يشكل  ضررا بالنسبة للفاف التي ستكون مجبرة على تسديد كل مستحقاته المالية.

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كرة القدم/المنتخب الجزائري/قضية آلكاراز : "سندافع بكل ما أوتينا بقوة عن حقوق الفاف"
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 نيسان/أبريل 2018 18:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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