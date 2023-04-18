القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حوالي 100 عارض في الصالون الأول للرياضة والتسلية بوهران من 02 إلى 05 مايو القادم

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 نيسان/أبريل 2018 13:16     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرات

وهران - يرتقب مشاركة حوالي 100 عارض في الطبعة الأولى لصالون الرياضة والتسلية الذي سيحتضنه مركز الاتفاقيات بوهران من 02 الى 05 مايو القادم، حسبما أعلنت عنه اليوم الاثنين الهيئة المنظمة لهذه التظاهرة.

وستشمل أجنحة العرض لهذه التظاهرة التي تنظم بمبادرة من وكالة "ميرياد للاتصال" وبدعم من وزارة الشباب والرياضة وولاية  فضاءات لتقديم العتاد  والوسائل الخاصة بالرياضات والترفيه والتسلية الى جانب فضاءات ستخصص للأنشطة والاستعراضات.

كما يتزامن هذا الصالون والتحضيرات الجارية بوهران لاحتضان الطبعة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 2021 حيث يهدف المنظمون لهذه التظاهرة "ابتكار مجال للاحتكاك ما بين الفاعلين في ميدان الرياضة والترفيه وتمكين الجمهور من اكتشاف خصائصهما".

كما يسعى الصالون الى المساهمة في تفعيل الحركية الرياضية بعاصمة الغرب الجزائري تحسبا لألعاب 2021 لا سيما من خلال المشاركة الترويج للتظاهرة.

ويضم الصالون عارضين لمنتجي ومسوقي العتاد الوسائل الخاصة بمختلف الاختصاصات الرياضية سواء في المجال الاحترافي أو للياقة البدنية للاستعمال العام علاوة على أدوات الترفيه والتسلية.

كما سيكون للجمهور فرصة لمتابعة استعراضات وتمارين على غرار تقنيات رياضات الجيدو والكاراتي والتايكواندو بالإضافة الى وضع حلبة لتنظيم منازلات استعراضية ما بين محترفي رياضتي الملاكمة وركلة الملاكة (مبارزة كيك بوكسينغ).

كما ستنظم تمارين في رياضة التجديف داخل القاعة باستعمال قياس الطاقة والمجهود العضلي الى جانب جدار للتسلق ومسالك الصعود تسمح للمحترفين باستعراض مهاراتهم وتلقين الهواة لتقنيات هذا المجال.

كما تقترح التظاهرة فضاءات للعبة الشطرنج ومنصة خاصة بلعبة الواقع الافتراضي وكذا مساحة لعشاق الموسيقى من أجل تجريب استعمال شتى أدواتها.

كلـمات مفتـاحيــة :
حوالي 100 عارض في الصالون الأول للرياضة والتسلية بوهران من 02 إلى 05 مايو القادم
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 نيسان/أبريل 2018 13:16     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

دورة تكوينية لفائدة شبكة الإعلاميين لتعزيز حقوق الطفل

18.04.23

حوالي 100 عارض في الصالون الأول للرياضة والتسلية بوهران من 02 إلى 05 مايو القادم

18.04.23

الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تكرم عدة شخصيات وطنية  

18.04.23

توقيف 3 تجار مخدرات وضبط ما يقارب 3 قناطير من الكيف المعالج بولاية تلمسان   

18.04.23

البطولة المحترفة الأولى موبيليس (الجولة ال 27): مولودية وهران- شباب قسنطينة، قمة واعدة و…

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.04.17

اتفاق الصيد الجدد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "سيحترم بصرامة" قرار محكمة العدل الأوروبية 

18.04.16

توزيع 26 ألف وحدة بصيغة "عدل" عبر 22 ولاية خلال الأشهر الثلاثة

18.04.16

إحياء يوم العلم: النص الكامل لرسالة رئيس الجمهورية

18.04.16

رئيس الجمهورية يدعو إلى "التصدي بتبصر" للأفكار "الغريبة"

18.04.16

محمد عيسى يدعو إلى قطع الطريق أمام المروجين للخطاب الديني الطائفي المهدد لوحدة الوطن و…

18.04.16

أكاديميون يدعون الرئيس الفرنسي للمساهمة في إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية