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الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تكرم عدة شخصيات وطنية  

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 نيسان/أبريل 2018 13:14     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات
الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تكرم عدة شخصيات وطنية  

الجزائر - كرمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) اليوم الاثنين بالجزائر، عدة شخصيات رياضية وطنية قبيل انطلاق اشغال الجمعية العامة العادية للهيئة الفدرالية التي جرت أشغالها في جلسة مغلقة.

و اعترافا منها بما قدمه في مساره الكروي الحافل، كرمت الاتحادية النجم السابق لفريق شباب بلكور (شباب بلوزداد حاليا) و المنتخب الوطني، لحسن لالماس  الذي اعتذر عن الحضور بسبب مشاكل صحية. وقد تسلم الناخب الوطني السابق رابح  سعدان التكريم الشرفي الممنوح للحسن لالماس من يد المدرب الوطني الحالي رابح  ماجر.

وبالمناسبة، قام رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي بتقديم تكريم رمزي للجيش الوطني الشعبي الساهر على امن البلاد و العباد، وهو التكريم  الذي تسلمه العقيد فريد بوراس ديلمي، ممثل وزارة الدفاع الوطني.

و تمّ بالمناسبة كذلك منح تكريم رمزي لعمار رواي، اللاعب السابق في صفوف فريق جبهة التحرير الوطني، حيث قام اللواء مقداد بن زيان بتسليم التكريم الخاص  بالمرحوم الى رئيس منظمة فريق جبهة التحرير الوطني و عضو المكتب الفدرالي للفاف، محمد معوش.

وفي الأخير، تمّ تكريم القائدة السابقة طيلة ثمانية (8) مواسم للمنتخب الوطني النسوي، صبرينة دلهوم، شاركت خلالها في ثلاث كؤوس افريقية للأمم. وتسلمت دلهوم جائزتها التكريمية من يد ناصر بكري، ممثل وزارة الشباب و الرياضة.

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الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تكرم عدة شخصيات وطنية  
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 نيسان/أبريل 2018 13:14     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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