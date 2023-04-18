البطولة المحترفة الأولى موبيليس (الجولة ال 27): مولودية وهران- شباب قسنطينة، قمة واعدة و مثيرة   

الجزائر - تسترعي مباراة مولودية وهران صاحب المركز الخامس والرائد شباب قسنطينة المقررة يوم غد الثلاثاء بتموشنت كل الانظار في الوقت الذي يتبارى فيه اتحاد بلعباس و اتحاد الحراش في لقاء حاسم من أجل تفادي السقوط للقسم الثاني برسم لقاءات الجولة ال 27 من البطولة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم.

و سيحاول فريق الحمرواة المتعثر في مباراتيه الاخيرتين امام كل من شباب بلوزداد و اولمبي المدية التدارك امام الرائد شباب قسنطينة في مواجهة واعدة و مثيرة تقام في غياب الجمهور، بسبب العقوبة المسلطة على النادي الوهراني بسبب اجتياح أنصاره لأرضية الميدان، خلال مباراته أمام شباب بلوزداد (0-2).

من جهته، يسعى رائد الترتيب شباب قسنطينة الفائز في الجولة الفارطة على اتحاد الجزائر (2-1) والذي استفاد من تعثر ملاحقيه المباشرين و في مقدمتهم مولودية الجزائر المنهزمة أمام الجار نصر حسين داي (1-2) للعودة بنتيجة ايجابية من تموشنت للاقتراب اكثر من التتويج الذى غاب عن خزائن الفريق منذ اكثر من عقدين من الزمن.

أما اللقاء الثاني الذي يستقطب كل الأنظار، فذلك الذي سيجمع في بلعباس الاتحاد المحلي بضيفه اتحاد الحراش المتواجدان كلاهما في منطقة الخطر، واللذان سجلا في الآونة الأخيرة نتائج متذبذبة حيث تعثرا في الجولة الفارطة بميدانهما أمام على التوالي شبيبة الساورة (0-1) و دفاع تاجنانت (1-2).

وتعرف الجولة ال 27 أيضا مباريات أخرى جديرة بالاهتمام والتي تحمل في طياتها رهانات كبيرة سواء لأندية المقدمة أو المؤخرة.

فمباراة شبيبة الساورة (3) - اتحاد الجزائر (6) في بشار، أو نادي بارادو (8) - وفاق سطيف (7) في بولوغين، تخطفان أنظار المتتبعين كونهما يشكلان أهمية كبيرة للأندية الأربعة الساعية للصعود على المنصة الشرفية التي تفتح لهم أبواب مشاركة دولية الموسم المقبل.

هذا الهدف يهم بالدرجة الأولى نصر حسين داي صاحب المركز الثالث و الذي أطاح يوم الجمعة الماضي بالعميد، ليتقدم بخطى ثابتة نحو المقدمة مسجلا بالمناسبة مباراته التاسعة عشر على التوالي بدون انهزام بقيادة ابن الفريق، بلال دزيري، حيث يستضيف منافسا يبدو في متناوله و المهدد بالسقوط للدرجة الثانية و يتعلق الأمر باتحاد بسكرة.

ومن بين الأندية الأخرى المتواجدة في المنطقة الحمراء، و التي تحاول جاهدة الهروب بجلدتها، نذكر شبيبة القبائل و دفاع تاجنانت اللذين يحتلان سويا المركز العاشر ب 30 نقطة، رفقة أولمبي المدية.

فشبيبة القبائل ستكون في مواجهة مباشرة مع أولمبي المدية و عينها على النقاط الثلاثة التي قد ترفع لها معنوياتها قبل نهائي الكأس بعد أسبوع (الثلاثاء 1 مايو) أمام اتحاد بلعباس بينما يسعى دفاع تاجنانت إلى تأكيد صحوته لدى استقباله لمولودية الجزائر التي تمر بفترة حرجة بعد اقصائها من منافسة الكأس وتضييع نسبة كبيرة من حظوظها في البطولة.

أخيرا، يستقبل متذيل الترتيب اتحاد البليدة، شباب بلوزداد بملعب الإخوة براكني (البليدة)، حيث يتأخر ب 10 نقاط كاملة عن أول فريق غير معني بالنزول، وهو ما يؤكد تضاؤل حظوظه في ضمان البقاء بالرابطة الأولى خاصة و ان البطولة تشرف على نهايتها .

وتنطلق كل المباريات في نفس التوقيت أي الرابعة زوالا.