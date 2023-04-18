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البطولة العربية ال18 للشباب لألعاب القوى بالأردن: الجزائر تحرز المركز  الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8 برونزيات 

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 نيسان/أبريل 2018 09:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 0 مرات

عمان - احتل المنتخب الجزائري للشباب (دون 20 سنة) في  العاب القوى المركز الرابع في البطولة العربية  في دورتها ال18 التي اختتمت  مساء يوم الأحد بعد أربعة أيام من المنافسات.

 وحصل الرياضيون الجزائريون على أربع ميداليات ذهبية وإحدى عشر فضية وثماني  برونزيات وهي الحصيلة التي وصفها رئيس الوفد مخلوفي يحيى  ب"  المرضية"،  مؤكدا أن الرياضيين  ذكورا و إناثا "كانت لهم فرصة الاحتكاك مع غيرهم من الدول  العربية المشاركة في البطولة  مما سيعطيهم لا محالة دفعا إيجابيا للعمل أكثر  وبذل المزيد من الجهود من اجل تحسين مستواهم".

وقيم  مدير المواهب الشابة في الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى طارق كساي من  جهته المستوى الذي ظهر به الرياضيون الشباب في هذه البطولة قائلا بانه" رغم  بعض النقائص التقنية وقلة الخبرة الذي البعض من الرياضيين إلا أن الانطباع العام إيجابي للغاية "، لافتا إلى أن 80% تقريبا من عناصر النخبة الوطنية (29  رياضيا) تحصلوا على ميدالية على الأقل".

كما ابرز نفس المسئول ان 12 رقما شخصيا تم انجازه  بالإضافة إلى  تحطيم رقمين  وطنيين و تأهل ثلاثة رياضيين إلى البطولة العالمية لألعاب القوى للشباب في  فنلندا بعد تحقيقهم الحد الأدنى للمشاركة في هذه البطولة .

من جهة أخرى، تأهل رياضيان اثنان الى  الألعاب المتوسطية المقررة  خلال الصائفة المقبلة  بمدينة طراقونا الاسبانية.

وتأسف بالمناسبة لغياب عدد من الرياضيين في هذه البطولة كان بإمكانهم خلق  الفارق من حيث تحصيل الميداليات الذهبية والأرقام القياسية كالعداء عابد أكرم  في اختصاص 3000 متر موانع وعرابة اسماء في 100متر حواجز والقفز الطويل وكذا  شرار أسامة في سباق 1500 متر وعابد صابر في سباقي 1500 متر و 5000 متر.

وبخصوص برنامج عمل عناصر النخبة الوطنية دون 20 سنة بعد عودتهم الى الجزائر،  أوضح طارق كساي أن عملا كبيرا ينتظر الجميع للتحضير للألعاب الإفريقية للشباب  التي ستحتضنها الجزائر بين 24-27 يوليو القادم، مؤكدا أن المنتخب سيدخل في  معسكر تدريبي داخل الوطن لهذا الغرض.

وتوج المغرب بلقب هذه  البطولة بعد ان حقق 18 ميدالية ذهبية و 17 فضية و9  برونزيات متبوعا بمنتخب مصر (6 ذهبيات و 3 فضيات ومثيلها من البرونز) ومنتخب  قطر الذي تحصل على خمس ميداليات ذهبية و وواحدة فضية واثنين من البرونز.

وشارك في هذه البطولة 300 رياضي ورياضية يمثلون 14 دولة عربية  تنافسوا   طيلة أربعة أيام من اجل افتكاك الميداليات وتحقيق الأرقام التي تؤهلهم  للمشاركة في البطولة العالمية لألعاب القوى على أن تجري النسخة ال19 من  البطولة في جمهورية مصر العربية.

كلـمات مفتـاحيــة :
البطولة العربية ال18 للشباب لألعاب القوى بالأردن: الجزائر تحرز المركز  الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8 برونزيات 
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 نيسان/أبريل 2018 09:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 0 مرة   شارك

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