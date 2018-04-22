رياضة: مختصرات متفرقة من الاتحاديات الرياضية الجزائرية

-- بادمنتون : نظمت الاتحادية الجزائرية للبادمنتون الدورة المفتوحة الأولى للصحراء يومي 20 و 21 أبريل الجاري بالولاية المنتدبة توقرت.

-- بادمنتون : ستنظم الاتحادية الجزائرية للبادمنتون, الجلسات الرياضية الوطنية للبادمنتون, بين 26 و 28 أبريل الجاري بالمعهد الرياضي التحضيري للفرق الوطنية

بالشلف, وتتضمن الجلسات, ثلاث ورشات : التكوين والتطوير, المواهب الشابة, الفرق الوطنية.

-- بادمنتون : تنظم رابطة ولاية الجزائر للبادمنتون, الجولة الثالثة من البطولة الولائية (زوجي ذكور, زوجي إناث و زوجي مختلط), لأقل من 13, 15, 17 و 19 سنة, يوم الجمعة 27 أبريل بالقاعة المتعددة الرياضات برج البحري (الجزائر).

-- بادمنتون : يخوض المنتخب الوطني للشباب تربصا تحضيريا مغلقا انطلاقا من اليوم الأحد 22 أبريل و 3 مايو في تركيا, على مستوى مركز تحضير المنتخب التركي للبادمنتون, وذلك مع خبير إندونيسي, بالتنسيق مع اتحاد البحر الأبيض المتوسط و الاتحاد التركي للعبة.

-- كرة السلة : أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة السلة عن تنظيم تربص تكويني من الدرجة الأولى خاص بتدريب الفئات الصغرى, وعلى الراغبين في دخول التربص الاطلاع على الشروط اللازمة عبر الموقع الرسمي للاتحادية : fabbalgerie.org و إرسال ملفاتهم عبر البريد العادي أول الإلكتروني : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

-- الرماية الرياضية : يشارك المنتخب الوطني للأواسط في تربص تحضيري بين 26 أبريل و 1 مايو بمركز تحضير المواهب الشابة بالسويدانية (الجزائر), تحسبا للمشاركة في الألعاب الأولمبية المدرسية (بين 15 و 18 سنة), في الفترة الممتدة من 2 إلى 9 مايو بمدينة مراكش المغربية.

-- فوفينام فيات فوداو : نظمت الاتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو دورة تدريبية يومي 20 و 21 أبريل الحالي على مستوى 27 ولاية بإشراف خبراء فيدراليين و أبطال العالم من المنتخب الوطني, و تضمن البرنامج : تقنية نيومون كوين, تقنية صونغ لين زاو وتقنية صونغ لين با.

-- فوفينام فيات فوداو : ستنظم رابطة ولاية الجزائر للفوفينام فيات فوداو, الطبعة العاشرة للجائزة الكبرى, حيث تجرى التصفيات يوم الخميس 26 أبريل بقاعة الدار البيضاء و النهائيات ستكون يوم الجمعة 27 أبريل بالقاعة البيضاوية.

-- فوفينام فيات فوداو : ستجري نهائيات منافسة كأس سفير جمهورية الفيتنام الاشتراكية لرياضة للفوفينام فيات فوداو, يوم الجمعة 27 أبريل 2018 بالقاعة البيضاوية للمركب الأولمبي محمد بوضياف, وذلك بحضور سفير الفيتنام بالجزائر.

-- ريغبي : يعقد المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية للريغبي اجتماعا استثنائيا, اليوم الأحد بمقر الهيئة ببولوغين (الجزائر العاصمة), عشية تنقل المنتخب الوطني دون 18 سنة إلى تونس لخوض تربص تدريبي من 23 إلى 27 أبريل 2018, تحسبا للألعاب الإفريقية للشباب 2018 بالجزائر, كما سيدرس المكتب الفيدرالي عديد النقاط التي يتضمنها جدول الأعمال.

-- كوان كيدو : تشارك الجزائر بثمانية أطفال, يتراوح سنهم 8 إلى 12 سنة, خلال شهر مايو الداخل, في تجمع دولي للمواهب الشابة بالمركز الأولمبي الإيطالي بمدينة ميلان, تحت إشراف خبراء دوليين إلى جانب أساتذة في الرياضة, و من تنظيم الاتحاد الدولي للكوان كيدو.

-- كرة القدم : تعقد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف", جمعيتها السنوية العامة, يوم الاثنين 23 أبريل الحالي بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر).

- القفز بالمظلات : تنظم الاتحادية الجزائرية للرياضات الهوائية, البطولة الوطنية للقفز المظلي بين 3 و 6 مايو المقبل بدائرة بوغني (تيزي وزو) و دائرة آيت لعزيز (بويرة).

- رفع الأثقال : يخوض المنتخب الوطني لرفع الأثقال للأكابر (سيدات) تربصا تحضيريا ما بين 20 أبريل و 20 مايو 2018 في بولونيا تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة هذه الصائفة في مدينة تاراغونا الإسبانية من 22 يونيو إلى 2 يوليو.

- سباحة : تنظم الاتحادية الجزائرية للسباحة البطولة الوطنية الصيفية أصاغر و أواسط في الحوض الكبير (50 متر), بين 24 و 28 أبريل الجاري بالمسبح الأولمبي "الباز" بمدينة سطيف.