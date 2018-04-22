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الجيدو/كأس افريقيا /أصاغر/: سبع ميداليات للمنتخب الجزائري

  أدرج يـوم : الأحد, 22 نيسان/أبريل 2018 13:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات

تونس - أحرز المنتخب الوطني أصاغر (ذكور/اناث) للجيدو سبع  ميداليات من بينها فضية وستة برونزيات في كأس افريقيا الجارية وقائعها بتونس.

وكانت الميدالية الفضية من نصيب ياسمينة جلاب في فئة أقل من 57 كلغ بينما  عادت الميداليات البرونزية إلى ريماح بوحور (أقل من 40 كلغ)، رحمة غليمة (أقل  من 44 كلغ)، نبيلة بن بلقاسم (أقل من 70 كلغ)، ريهام بن موناح (أكثر من 70  كلغ)، جمال صويلح (أقل من 73 كلغ) وشمس الدين حديبي (أكثر من 90 كلغ).

ومن جهته، جاء الجزائري رشيد شاع في المرتبة الخامسة في فئة أقل من 57 كلغ،  حسب النتائج الجزئية التي نشرها المنظمون.

وتشارك الجزائر في هذه المنافسة ب 45 رياضيا في فئة الأصاغر (26 ذكور و19  اناث) و57 رياضيا لذى الأواسط (40 ذكور و17إناث).

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الجيدو/كأس افريقيا /أصاغر/: سبع ميداليات للمنتخب الجزائري
  أدرج يـوم : الأحد, 22 نيسان/أبريل 2018 13:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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