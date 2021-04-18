البطولة العربية ال8 لألعاب القوى: 4 ذهبيات و 3 فضيات و 4 برونزيات للجزائريين بعد يومين من المنافسات

عمان- استطاع المنتخب الوطني لألعاب القوى ( شباب وشابات) دون ال20 سنة بعد يومين من منافسات النسخة ال18 من البطولة العربية لالعاب القوى التي تجري في العاصمة الاردنية عمان من الظفر بأربع ميداليات ذهبية وثلاث فضيات واربع ميداليات برونزية.

وتمكنت عامر خديجة في منافسات اليوم الثاني من هذه البطولة من انتزاع ذهبية منافسة الوثب العالي في البطولة بتحقيقها وثبة طولها 66, 1 متر وهو رقم شخصي للرياضية الجزائرية . وتحصل على ذهبية اختصاص سباق ال400 متر العداء مولة سليمان الذي فاز على منافسيه بوقت قدر ب 73 , 46 دقيقة وهو رقم يؤهله لخوض منافسات البطولة العالمية لالعاب القوى هذه الصائفة في فنلندا.

وكانت سعاد عزي الاختصاصية في سباق 10 كلم من نيل أولى ذهبيات المنتخب الوطني اثر إنهائها السباق في وقت قدره 50 دقيقة و12 ثانية.

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اما الميدالية الذهبية الرابعة فنالها العداء زكراوي محمد مهدي في سباق 100 متر بوقت قدره 10 ثواني و 59 جزء من المائة علما بان هذا ا العداء هو بطل الجزائر في الاختصاص وقد حقق العام الفارط نتيجة كانت الاولى من نوعها في تاريخ العاب القوى الجزائرية عندما نال المرتبة الرابعة في البطولة العالمية للأصاغر .

اما الميداليات الفضية فقد كانت من نصيب عبودي سيد علي في رمي المطرقة (36 , 60 متر) و وداد يسلي في منافسة السباعي (4387 نقطة) في المنافسات التي جرت يوم الجمعة بينما احتل المتسابق مهدي عبيدي المركز الثاني امس الخميس في سباق 10 كلم.

وتحصل على الميداليات البرونزية الرياضيون بن حاجة عفاف في منافسة السباعي اثر حصولها على 4100 نقطة وعثمان شيباوي في سباق 10 كلم (50 دقيقة و 12 ثانية) ومريم امال زوبيري في نفس السباق بتوقيت قدره 54 دقيقة و اربع ثواني اضافة الى حموم راوي كاتيا التي تمكنت في منافسة رمي القرص من تحقيق رمية قدرها 40 مترا و62 سم.

ويتضمن برنامج اليوم الثالث من البطولة غدا السبت بالنسبة لعناصر المنتخب الجزائري اجراء نهائيات منافسات رمي المطرقة للإناث وسباق 3000 متر إناث ونهائي الوثب العالي ذكور اضافة الى سباقات 400 متر حواجز (ذكور) و200 متر (ذكور واناث) وسباق التتابع اربع مرات 100 متر (ذكور واناث).

ويمثل الجزائر في هذه البطولة التي افتتحت امس الخميس 29 رياضية ورياضيا في 15 منافسة موزعة على ثلاثة اختصاصات هي سباقات السرعة (100 متر و 110 متر و 200 متر و 400 متر سرعة وحواجز) و سباقات نصف الطويلة (1500 متر و 3000 متر) والرمي (دفع الجلة ورمي القرص وإطاحة المطرقة) الى جانب اختصاص السباعي لدى الإناث وسباقات المشي (10 كلم) إناث وذكور.