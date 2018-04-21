شراع/ البطولة الوطنية لاختصاصي "أر أس إكس" و "لازير ستاندار": أندية المرسى تسيطر على النتائج المؤقتة

الجزائر- عرفت النتائج المؤقتة لسباقات البطولة الوطنية للشراع لاختصاصي "أر أس إكس" و "لازير ستاندار", التي جرت يوم الجمعة, بالمدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت مائية بالجزائر شاطئ (العاصمة), سيطرة أندية المرسى في حين تألقت عناصر فريق مدرسة الشراع بمستغانم.

وفي اختصاص "أر اس إكس" (ذكور) يحتل البحار الدولي والبطل القاري حمزة بوراس (أمل المرسى) الصدارة متبوعا بالدولي الآخر رمزي بوجعطيط (نادي الساحل-الجزائر) في حين يتواجد لقرع عبد القادر (مدرسة الشراع-مستغانم) في الصف الثالث.

وفي نفس الاختصاص, عند الاناث, تتصدر البحارة الدولية كاتيا بلعباس (شبيبة المرسى) الترتيب, في حين تأتي أمينة بريشي (سندباد -وهران) ومريم رزواني (نادي المرسى) في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

اما في اختصاص "لازير ستاندار" يتواجد بوصوار سفيان (نادي المرسى) في ريادة الترتيب, بينما جاء زياني وسيم (نادي الساحل) ثانيا ثم بن والي محمد (مدرسة الشراع-مستغانم) في المركز الثالث.

وتبقى هذه النتائج مؤقتة, حيث تستمر السباقات الى غاية يوم غد السبت للتعرف على الابطال الوطنيين.

ويشارك في هذه المنافسة 32 بحارا, من بينهم 6 فتيات, يمثلون 13 ناديا لدى الاختصاصين.

وفي اختصاص "ار اس اكس" يشارك 14 رياضيا (8 ذكور-6 اناث), في حين يحضر 18 بحارا من الذكور فقط في اختصاص لازير ستاندار.

وتأجلت هذه المنافسة بعدما كانت مقررة من 12 الى 14 أبريل الفارط, بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت الاتحادية الجزائرية للشراع قد كشفت في بيان لها أنه "سيشارك أفضل الرياضيين الجزائريين في هذين الاختصاصين(ار اس اكس- ستاندار), بما في ذلك النخبة الوطنية (رجال-سيدات) والتي ستمثل الجزائر في ألعاب البحر المتوسط المقبلة بتاراغونا الاسبانية, المقررة شهر يونيو المقبل".

وسيستغل البحارون المشاركون في هذه المنافسة الفرصة "للتحضير للمنافسات الدولية المقبلة" التي تدخل في البرنامج السنوي 2018, تضيف الهيئة الفيدرالية في نفس البيان.