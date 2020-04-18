كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة: الجزائر على بعد 90 دقيقة من التأهل

الجزائر- بنية أكيدة في تحقيق نتيجة طيبة وعزيمة كبيرة على اقتطاع تأشيرة التأهل إلى الدور الثاني من تصفيات كاس أمم إفريقيا 2019 ، سيواجه المنتخب الوطني لكرة القدم (اقل من 20 سنة)، نظيره التونسي هذا السبت، ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال (30ر15سا) بملعب رادس (تونس) .

فبعد الفوز الكبير الذي حققه المنتخب في مقابلة الذهاب التي جرت يوم 31 مارس المنصرم بملعب 20 أوت 55 بالجزائر (الفوز ب3-1)، سيخوض أبناء الثنائي سليم سبع و حسين أشيو مقابلة الإياب من موقع الفريق المرشح للظفر بتأشيرة التأهل، شريطة التزامهم باليقظة و الحذر أمام منافس محترم أبدى استعدادات طيبة في مقابلة الذهاب بالجزائر وسيسعى جاهدا إلى استغلال لعبه فوق أرضه لتدارك التأخر.

وتحسبا لموعد السبت، أجرى رفاق اللاعب الممتاز آدم زرقان تربصا إعداديا في الفترة الممتدة من 8 إلى 12 ابريل بعين بنيان قبل مواصلة هذه المحطة الإعدادية بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى.

وبخصوص مقابلة العودة ، اكد المدرب المساعد لمنتخب الأواسط حسين اشيو انّ ": المواجهة لن تكون سهلة امام تشكيلة تونسية لن تقبل على نفسها ان تكون لقمة صائغة (...) الأمر الأكيد انّ الكتيبة الجزائرية قد أعدت العدة جيدا للعودة بتأشيرة التأهل من سفرية تونس ".

" سنتنقل إلى تونس، بنية أكيدة في تحقيق نتيجة ايجابية نؤكد بها احقيتنا بالفوز بمقابلة الذهاب (...) ثقتنا كبيرة في لاعبينا الذين تحذوهم عزيمة كبيرة على رفع التحدي في هذه المقابلة ، خاصة وانهم يملكون من المؤهلات ما يجعلهم قادرين على تجاوز عقبة المنتخب التونسي " حسب ما صرح به اشيو بعد مقابلة الذهاب .

وتحسبا لهذه المقابلة، حصنت التشكيلة الوطنية صفوفها بلاعب وسط ميدان انتر ميلانو محمد مروان بلخير الذي غاب عن مقابلة الذهاب بسبب رفض فريقه تسريحه، علما انّ الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد ابدت ثقتها في هذا اللاعب الذي اكد انه " سيبذل قصارى جهده من اجل مساعدة رفاقه على العودة بتأشيرة التأهل من تونس" .

وتتواجد التشكيلة الوطنية منذ يوم الخميس بتونس، التي يتأهب فيها رفاق اللاعب عبد الكريم لوانشي لمواجهة يوم السبت التي لا يؤمنون فيها سوى بتحقيق نتيجة ايجابية امام منافس يعرفونه جيدا باعتبار انهم واجهوه في عدة مناسبات منها في مقابلتين وديتين .

ومن جهته، شرع المنتخب التونسي يوم الاثنين المنصرم في اجراء تربص اعدادي بتونس تحسبا لمواجهة المنتخب الوطني الجزائري .وتحسبا لهذا اللقاء وجه مدرب المنتخب التونسي الدعوة لثلاثة لاعبين ينشطون بفرنسا من اجل مساعدة الفريق خاصة على مستوى خط الهجوم ، ويتعلق الامر بكل من ابراهيم خيليفة (راد ستار-فرنسا) و مروان ميهوبي (نيم) و معتر زمزيمي (ستراسبورغ) .

وستدار مقابلة تونس/ الجزائر من قبل طاقم تحكيم ليبي بقيادة الحكم الرئيسي عبد الوحيد هارويداح بمساعدة مواطنيه باسم سيف النصر و ابراهيم بكوز .

وسيواجه الفائز من هذه المقابلة المزدوجة ، في الدور الثاني منخب غانا ذهابا و ايابا في شهر مايو المقبل ، علما انّ المرحلة النهائية من كاس امم افريقيا 2019 ستقام بالنيجر.