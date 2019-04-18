الألعاب الإفريقية للشباب 2018: ''تسليم المشاريع قبل 1 يونيو المقبل دون إعادة التقييم المالي لها''

الجزائر - طالب وزير الشباب والرياضة محمد حطاب اليوم الخميس بالجزائر، المؤسسات المكلفة بإعادة تهيئة المنشآت الرياضية التي ستحتضن فعاليات الطبعة الثالثة من الألعاب الإفريقية للشباب، المقررة بالجزائر في الفترة الممتدة من 19 الى 28 يوليو المقبل، بالانتهاء من الأشغال في الوقت المناسب و تسليمها قبل الفاتح من شهر يونيو المقبل، دون إعادة التقييم المالي لهذه الأشغال.

وأكد القائم الأول على القطاع خلال زيارة عمل و تفقد قام بها اليوم الخميس الى المنشآت الرياضية المتواجدة بولاية الجزائر، أنّ الجزائر ''متعودة على تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى و نحن مطالبون بالحفاظ على السمعة الجيدة التي اكتسبناها في هذا المجال (...) يتعين علينا انجاح هذه التظاهرة الرياضية الشبانية الافريقية الكبرى، الامر الذي يمرّ حتما عبر استلام المنشئات قبل الفاتح يونيو المقبل" مؤكدا بالمناسبة " ان اعادة التهيئة هذه لا تحتاج الى اعادة التقييم المالي".

واستهل وزير القطاع زياته العملية هذه، بتفقد نادي التنس لباش جراح قبل التنقل الى المركز الرياضي النسوي ببن عكنون ثم المسبح الاولمبي للمركب الاولمبي محمد بوضياف والقاعات الرياضية المتواجدة على مستوى المدرسة العليا لعلوم وتكنلوجيا الرياضة و مضمار العاب القوى لملعب 5 جويلية (صاطو) .

وخلال معاينته لنادي التنس لباش جراح- الذي بدأت به اشغال اعادة التهيئة منذ ازيد من شهر، على مستوى (الميادين وغرف تغيير الملابس و موقف السيارات و الإضاءة و ....)، وخصص له غلاف مالي يقارب 240 مليون دينار-، أعطى الوزير تعليمات صارمة لمكتب الدراسات المكلف بإعادة التهيئة من اجل تسليم المشروع في الآجال المحددة (الفاتح يونيو المقبل ).

وبلهجة صارمة أكد الوزير :" ليس أمامنا وقت لتضيعيه، فالحكومة وفرت جميع الإمكانيات المالية من اجل اعادة تهيئة المنشآت الرياضية (...) يجب ان نكون جاهزين في موعد و يتعين على القائمين على هذه العملية الاسراع في وتيرة الاشغال حتى لو تطلب الامر العمل دون انقطاع من خلال مضاعفة مجموعات العمل إلى مجموعتين أو حتى ثلاثة ".

وبالمركز الرياضي النسوي ببن عكنون اعطى وزير الشباب و الرياضة تعليمات من اجل الإسراع في وتيرة الأشغال الجارية على مستوى السقف و المسبح و قاعة الجمباز و كذا على مستوى القاعة الكبيرة".

وحسب مكتب الدراسات الذي يشرف على أشغال ترميم المركز الرياضي النسوي ببن عكنون، فإن القيمة المالية الاجمالية لإعادة التهيئة تقارب 40 مليون دينار وتسليم المشروع سيكون قبل 1 يونيو.

كما تنقل وزير الشباب والرياضة إلى المدرسة العليا لعلوم وتكنلوجيا الرياضة، أين طالب المؤسسة المكلفة بإعادة تهيئة القاعات الرياضية، غرف تغيير الملابس وغرف الاستحمام بوضع برنامج يومي لتفادي مفاجآت غير سارة. وفي هذا الصدد قال الوزير لمسؤولي المؤسسة: ''27 عاملا، هذا لا يكفي لإنهاء المشروع في الأوقات المحددة. عليكم أخد بعين الاعتبار الجانب البيئي عند استعمال مواد البناء".

ومن جهة أخرى، قام الوزير بتفقد المسبح الاولمبي للمركب الاولمبي محمد بوضياف الذي يعاني من تأخر كبير في الانجاز حيث طرح عدة تساؤلات حول أشغال ترميم غرف تغيير الملابس، دورة المياه، قاعة العلاج، الاضاءة في المسبح الداخلي والمسبح الخارجي، تغيير اللوح الالكتروني وتجديد المدرجات.

وحسب مكتب الدراسات، فإن القيمة المالية الإجمالية لإعادة التهيئة تقارب 470 مليون دينار، أما تاريخ تسليم المشروع فقد حدد يوم 1 يونيو.

وستكون الألعاب الافريقية للشباب مخصصة للرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عاما.

وجرت الطبعة الأولى للألعاب في الرباط بالمغرب عام 2010، بينما نظمت النسخة الثانية بعاصمة بوتسوانا (غابورون) موسم 2014.