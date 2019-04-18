كرة الريشة/ : مشاركة 65 لاعبا في الطبعة الأولى للدورة المفتوحة ل "البادمينتون في الصحراء" بتقرت

الجزائر- يشارك 65 لاعبا يمثلون 11 ناديا تابع لسبع رابطات ولائية, في الدورة الوطنية المفتوحة ل"البادمينتون في الصحراء" والمقررة بالولاية المنتدبة بتقرت يوم الجمعة, حسبما علم يوم الخميس من الاتحادية الجزائرية للكرة الريشة (البادمينتون).

ويتعلق الامر بكل من أندية: أمل المحمدية, الحماية المدنية (الجزائر), آفاق أولاد موسى (بومرداس), نادي مادالة, وفاق بجاية, مشعل بجاية (بجاية), النادي الرياضي للبادمنتون تنس, نادي واد سلي (الشلف), رابطة تمنراست (تمنراست), نادي تقرت (ورقلة) ونادي امل شباب المغير, وداد المغير (الوادي).

وتعد هذه المنافسة, التى ستنطلق على الساعة الثامنة صباحا, هي الاولى من نوعها لكرة الريشة التي تجرى بالجنوب الجزائري, حيث يكمن الهدف منها في "تقريب هذه الرياضة أكثر من سكان الجنوب الجزائري الكبير, وتطويرها على مستوى هذه المناطق".

وتخصص المنافسة المفتوحة, التي تنظم بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لورقلة ومديرية الشباب والرياضة للولاية المنتدبة للمقاطعة الادارية لتقرت, لفئتي الاكابر والاواسط (ذكور-اناث).

وتجرى في هذه الدورة لقاءات الفردي فقط (ذكور-اناث) دون الزوجي, حسبما علم من المصدر.

وتنوي الفيدرالية الوطنية تنظيم مثل هذه المنافسات على مستوى ولايات جنوبية اخرى على غرار الوادي وتمنراست وأيضا ورقلة.