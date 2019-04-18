القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة الريشة/ : مشاركة 65 لاعبا في الطبعة الأولى للدورة المفتوحة ل "البادمينتون في الصحراء" بتقرت

  أدرج يـوم : الخميس, 19 نيسان/أبريل 2018 13:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات

الجزائر-  يشارك 65 لاعبا يمثلون 11 ناديا تابع لسبع  رابطات ولائية, في الدورة الوطنية المفتوحة ل"البادمينتون في الصحراء"  والمقررة بالولاية المنتدبة بتقرت يوم الجمعة, حسبما علم يوم الخميس من  الاتحادية الجزائرية للكرة الريشة (البادمينتون).

ويتعلق الامر بكل من أندية: أمل المحمدية, الحماية المدنية (الجزائر), آفاق  أولاد موسى (بومرداس), نادي مادالة, وفاق بجاية, مشعل بجاية (بجاية), النادي  الرياضي للبادمنتون تنس, نادي واد سلي (الشلف), رابطة تمنراست (تمنراست), نادي  تقرت (ورقلة) ونادي امل شباب المغير, وداد المغير (الوادي).

وتعد هذه المنافسة, التى ستنطلق على  الساعة الثامنة صباحا, هي الاولى من  نوعها لكرة الريشة التي تجرى بالجنوب الجزائري, حيث يكمن الهدف منها في "تقريب  هذه الرياضة أكثر من سكان الجنوب الجزائري الكبير, وتطويرها على مستوى هذه  المناطق".

وتخصص المنافسة المفتوحة, التي تنظم بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة  لورقلة ومديرية الشباب والرياضة للولاية المنتدبة للمقاطعة الادارية لتقرت,  لفئتي الاكابر والاواسط (ذكور-اناث).

وتجرى في هذه الدورة لقاءات الفردي فقط (ذكور-اناث) دون الزوجي, حسبما علم من  المصدر.

وتنوي الفيدرالية الوطنية تنظيم مثل هذه المنافسات على مستوى ولايات جنوبية  اخرى على غرار الوادي وتمنراست وأيضا ورقلة.

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة الريشة/ : مشاركة 65 لاعبا في الطبعة الأولى للدورة المفتوحة ل "البادمينتون في الصحراء" بتقرت
  أدرج يـوم : الخميس, 19 نيسان/أبريل 2018 13:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.19

المجلس الشعبي الوطني: السؤال الشفوي وسيلة رقابية لتسليط الضوء على انشغالات المواطنين

18.04.19

مجلس الأمة: المصادقة على مشروع قانون التجارة الالكترونية

18.04.19

اكتشاف مسدس رشاش وذخيرة ببرج باجي مختار (وزارة الدفاع الوطني )

18.04.19

كرة الريشة/ : مشاركة 65 لاعبا في الطبعة الأولى للدورة المفتوحة ل "البادمينتون في…

18.04.19

وهران : تنظيم أول موكب استعراضي ومسابقة للسيارات القديمة يومي الجمعة والسبت

18.04.19

منتدى "أتاكور" الدولي الأول .. دعوة لإعادة بعث وإنعاش السياحة الصحراوية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.04.16

توزيع 26 ألف وحدة بصيغة "عدل" عبر 22 ولاية خلال الأشهر الثلاثة

18.04.16

رئيس الجمهورية يدعو إلى "التصدي بتبصر" للأفكار "الغريبة"

18.04.16

إحياء يوم العلم: النص الكامل لرسالة رئيس الجمهورية

18.04.16

محمد عيسى يدعو إلى قطع الطريق أمام المروجين للخطاب الديني الطائفي المهدد لوحدة الوطن و…

18.04.16

أكاديميون يدعون الرئيس الفرنسي للمساهمة في إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية

18.04.16

الدولة تجند ما يزيد عن 10 ملايير دولارسنويا للتعليم وللبحث العلمي (الرئيس بوتفليقة)