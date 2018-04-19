وهران : تنظيم أول موكب استعراضي ومسابقة للسيارات القديمة يومي الجمعة والسبت

وهران - سيكون هواة السيارات القديمة على موعد مع موكب استعراضي ضخم سيجوب شوارع وهران يومي الجمعة والسبت في تجربة أولى من نوعها, حسب ما استفيد من المنظمين.

وأوضح فارس محمد بن عيسى, رئيس جمعية ''مغامرات المشي لوهران'', منظمة التظاهرة الى جانب جمعية ''في دوبلوفي اريكوولد غرب'' لواج بأن هذه التظاهرة, التي تدخل في إطار الترويج لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران عام 2021, ستشهد مشاركة ما لا يقل عن 65 عارضا يمثلون 10 ولايات.

وتجوب السيارات المشاركة أحياء وهران صباح الجمعة انطلاقا من فندق ''الميريديان'' بداية من الساعة 00ر9, على أن تتنقل في العشية إلى جبل الأسود في جولة ترفيهية.

وفي اليوم الموالي سيكون الموعد لإجراء مسابقة لاختيار أجمل ثلاث سيارات قديمة, حيث ستكون حديقة سيدي محمد, غير البعيدة عن نهج جيش التحرير الوطني (واجهة البحر) مسرحا لها.

وأوضح بن عيسى أن جمعيته سبق لها وأن نظمت جولات عبر وهران للسيارات القديمة عامي 2014 و2015, ولكن تلك التظاهرة لم يكن لها "طابعا رسميا", بخلاف تظاهرة نهاية الأسبوع الجاري المنظمة بمشاركة مديرية الشباب والرياضة للولاية ودار الشباب ببلقايد (بئر الجير, شرق وهران).

وستكون الفرصة سانحة للجمهور الوهراني العاشق لأنواع السيارات القديمة والتقليدية لمشاهدتها عن قرب وأخذ صور تذكارية.