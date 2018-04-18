البطولة العربية ال18 لألعاب القوى للشباب تنطلق غدا الخميس بعمان بمشاركة 29 رياضيا ورياضية من الجزائر 

عمان - تنطلق غدا الخميس بالعاصمة الاردنية عمان منافسات النسخة الثامنة عشر من البطولة العربية لألعاب القوى للشباب (دون 20 سنة)، بمشاركة 29 رياضية ورياضيا من الجزائر.

ويشارك الرياضيون الجزائريون في هذه البطولة التي تدوم أربعة ايام في 15 منافسة موزعة على ثلاثة اختصاصات هي سباقات السرعة (100 متر و 110 متر و 200 متر و 400 مترس سرعة وحواجز) و سباقات نصف الطويلة (1500 متر و 3000 متر) والرمي (دفع الجلة ورمي القرص وإطاحة المطرقة) إلى جانب اختصاص السباعي لدى الإناث وسباقات المشي (10 كلم) ي إناث وذكور.

وفي تصريح سابق لواج اكد مدير المواهب الشابة بالاتحادية الجزائرية لألعاب القوى طارق كساي "استعداد الرياضيين الجزائريين لخوض هذه البطولة من اجل تحصيل على الأقل ميدالية لكل رياضي "ي مشيرا الى أن من بين أهداف المشاركة الجزائرية هو تحسين ترتيب الجزائر في مثل هذه البطولة".

‎والى جانب الجزائر والاردن البلد المنظم ستحظى البطولة بمشاركة لبناني فلسطيني تونسي العراقي المغربي مصري السوداني الإماراتي قطري الكويتي البحريني ليبيا، جيبوتيي الجمهورية الإسلامية الموريتانية .

واكدت الاتحادية الاردنية لألعاب القوى "جاهزية" الاْردن لاحتضان هذه البطولة التي وصفتها ب" الحدث الكبير" ي من حيث ترتيبات إقامة الوفود والمواصلات وتوفير الحماية الأمنية للمنتخبات المشاركة.

‎ وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 300 لاعباً ولاعبة سيتنافسون على 56 ميدالية ملونة إلى جانب تنافسهم على تحقيق أرقام تأهيلية لبطولة العالم تحت 20 عاماً، والتي ستحتضنها مدينة تامبيري الفنلندية في يوليو المقبل.