القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البطولة العربية ال18 لألعاب القوى للشباب تنطلق غدا الخميس بعمان بمشاركة 29 رياضيا ورياضية من الجزائر 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 نيسان/أبريل 2018 17:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات

عمان - تنطلق غدا الخميس بالعاصمة الاردنية عمان منافسات النسخة الثامنة عشر من البطولة العربية لألعاب القوى للشباب (دون 20 سنة)، بمشاركة 29 رياضية ورياضيا من الجزائر.

ويشارك الرياضيون الجزائريون في هذه البطولة التي تدوم أربعة ايام في 15 منافسة موزعة على ثلاثة اختصاصات هي سباقات السرعة (100 متر و 110 متر و 200  متر و 400 مترس سرعة  وحواجز) و سباقات نصف  الطويلة (1500 متر و 3000 متر) والرمي (دفع الجلة ورمي القرص وإطاحة المطرقة) إلى جانب اختصاص السباعي لدى الإناث وسباقات المشي (10 كلم) ي إناث وذكور.

وفي تصريح  سابق لواج اكد مدير المواهب الشابة بالاتحادية الجزائرية لألعاب القوى طارق كساي "استعداد الرياضيين  الجزائريين لخوض هذه البطولة من اجل تحصيل على الأقل ميدالية لكل رياضي "ي مشيرا الى أن من بين أهداف المشاركة الجزائرية هو تحسين ترتيب الجزائر في مثل هذه البطولة".

‎والى جانب الجزائر والاردن البلد المنظم  ستحظى البطولة بمشاركة لبناني فلسطيني تونسي العراقي المغربي مصري السوداني الإماراتي قطري الكويتي البحريني ليبيا، جيبوتيي الجمهورية الإسلامية الموريتانية .

واكدت الاتحادية الاردنية لألعاب القوى "جاهزية"  الاْردن لاحتضان هذه  البطولة التي وصفتها ب" الحدث الكبير" ي من حيث ترتيبات إقامة الوفود والمواصلات وتوفير الحماية الأمنية للمنتخبات المشاركة.

‎ وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 300 لاعباً ولاعبة سيتنافسون على 56 ميدالية ملونة إلى جانب تنافسهم على تحقيق أرقام تأهيلية لبطولة العالم تحت 20 عاماً، والتي ستحتضنها مدينة تامبيري الفنلندية في يوليو المقبل.

كلـمات مفتـاحيــة :
البطولة العربية ال18 لألعاب القوى للشباب تنطلق غدا الخميس بعمان بمشاركة 29 رياضيا ورياضية من الجزائر 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 نيسان/أبريل 2018 17:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.18

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "ليس لها نزاع مع أي طرف" (دربال)

18.04.18

تجارة خارجية : رد فعل الاتحاد الأوروبي اتجاه إجراءات التعليق المؤقت للواردات "متناقض"  

18.04.18

وفاة زولا سكوييا: وزير المجاهدين يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة جنوب إفريقيا بالجزائر

18.04.18

البطولة العربية ال18 لألعاب القوى للشباب تنطلق غدا الخميس بعمان بمشاركة 29 رياضيا ورياضية…

18.04.18

الجزائر- الولايات المتحدة الأمريكية: بحث سبل ترقية التعاون الأمني بين شرطتي البلدين 

18.04.18

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست وبحوزته مسدس رشاش

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.04.16

توزيع 26 ألف وحدة بصيغة "عدل" عبر 22 ولاية خلال الأشهر الثلاثة

18.04.16

رئيس الجمهورية يدعو إلى "التصدي بتبصر" للأفكار "الغريبة"

18.04.16

إحياء يوم العلم: النص الكامل لرسالة رئيس الجمهورية

18.04.16

أكاديميون يدعون الرئيس الفرنسي للمساهمة في إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية

18.04.16

الدولة تجند ما يزيد عن 10 ملايير دولارسنويا للتعليم وللبحث العلمي (الرئيس بوتفليقة)

18.04.16

محمد عيسى يدعو إلى قطع الطريق أمام المروجين للخطاب الديني الطائفي المهدد لوحدة الوطن و…