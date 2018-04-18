رياضة المعاقين للجيدو: الجزائر ممثلة بعشرة (10) مصارعين في دورة كاس العالم  بأنطاليا التركية   

الجزائر - ستكون الجزائر ممثلة بعشرة مصارعين في رياضة الجيدو من ذوي الاحتياجات الخاصة، في فعاليات دورة كاس العالم للجيدو المقررة بمدينة انطاليا التركية في الفترة الممتدة من 19 الى 26 ابريل الجاري، حسب ما افاده اليوم الاربعاء المدرب الوطني رزقي بلقاسم .

وستسمح هذه المنافسة ، الاولى المسطرة في سنة 2018 في برنامج الجمعية الدولية لذوي الإعاقة البصرية، للعناصر المشاركة من جمع النقاط التي ستمكنهم من تحسي مراتبهم في التصنيف العالمي لهذه الفئة، تحسبا للتصفيات المقبلة للألعاب الشبه أولمبية المقررة بطوكيو سنة 2020 .

وخلال العهدة الاولمبية 2016 -2020 ، التحقت الجمعية الدولية لذوي الإعاقة البصرية بالاتحادية الدولية للجيدو، من خلال تطبيق نظام التنقيط للمصارعين المطالبين بالمشاركة في أكبر عدد ممكن من دورات الجائزة الكبرى والمسطرة في البرنامج و الممتدة الى السنة التي تسبق الالعاب الشبة اولمبية وذلك من اجل احراز نقاط اضافية في ترتيب الجمعية الدولية لأصحاب الاعاقة البصرية، على حدّ توضيح المدرب الوطني رزقي بلقاسم .

وتعد منافسة دورة كاس العالم لأنطاليا واحدة من دورات المستوى العالي المعتمدة في النظام الجديد للجمعية الدولية (قائمة الدورات الدولية) التي يعتمد عليها لتحديد الرياضيين الذين سيشاركون في الالعاب الشبه أولمبية بناء على النقاط المتحصل عليها عبر مختلف منافسات الجيدو و بطولة العالم و الجائزة الكبرى و البطولات القارية و الالعاب العالمية وغيرها من المنافسات الدولية .

وأوضح المدرب الوطني انّ التشكيلة المختارة للمشاركة في هذه الدورة تضم في صفوفها ثلاثة مصارعين من فئة (ب1) التي لم نكن نملك رياضيين فيها ، الامر الذي سيمكن هؤلاء المصارعين من دخول التصنيف العالمي و من ثم محاولة تحسين هذه المرتبة مع مرور المنافسات "موضحا" هذه العناصر هي الاحسن على المستوى الوطني في فئتها (...) وهدفنا الاول يبقى يتمثل في تقييم قدراتهم بشكل واضح ومعرفة مدى استعداداتهم الفنية لتمثيل الجزائر في المواعيد المقبلة ".

ومن بين العناصر الجديدة ،تتضمن التشكيلة الوطنية على سبيل المثال :"عبد الرحمان شتوان و نبيل سي ناصر (90 كلغ) و فيصل شبيب (81 كلغ) و مولود مولة (73 كلغ) و اسحاق ولد قويدر (60 كلغ) و يوسف رجاي(81 كلغ) و مهدي مسكين (73 كلغ) و حمزة حركات (اكثر من 100 كلغ) و المصارع الاكثر تتويجا سيد علي لعمري (66 كلغ) و مولود نورة الذي فضل الصعود بفئة واحدة للالتحاق بزميله لعمري .

وستكون محطة انطاليا ، الاولى بالنسبة للعناصر الوطنية التي يتمثل هدفها الاساسي لهذه السنة في تحقيق نتائج طيبة في بطولة العالم المقبلة في نوفمبر 2018 بالبرتغال التي تحسب نتائجها كذلك في تصنيف المصارعين .

وتحسبا لهذه المنافسة، أجرت العناصر الوطنية ثلاثة تربصات اعدادية دام كل واحد منها سبعة (7) ايام ، علما ان التربص الاخير ينتهي اليوم الاربعاء بالجزائر، قبل تنقل البعثة الرياضية الجزائرية الى انطاليا مساء يوم غد الخميس.