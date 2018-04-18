سحب مهمة التسيير للرابطة المحترفة: المحكمة ترفض طلب قرباج

الجزائر- أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) اليوم الثلاثاء بأن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة رفضت طلب الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج، الذي تقدم به ضد الفاف، من أجل إلغاء الاتفاق الموقع بين الطرفين (الفاف و الرابطة) في سنة 2011.

و أوضحت الهيئة الاتحادية في بيان نشرته على موقعها الرسمي بأن قرار المحكمة الادارية اتخذ يوم 11 ابريل الجاري.

واضافت الفاف في بيانها " يأتي هذا القرار المتخذ لصالح الفاف بعد قرار المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية، والذي يعزز الهيئة الاتحادية في مسعاها الذي تم في ظل الاحترام الصارم للقانون و تطبيق القوانين المعمول بها".

و كانت الفاف قد قررت يوم 21 يناير الماضي سحب تسيير البطولتين المحترفتين من الرابطة المحترفة بأثر فوري طبقا للمادة 20 من الاتفاق الذي يربط الفاف بالرابطة منذ شهر يوليو 2011.

وواصل بيان الهيئة الكروية ما يلي:" تتمنى الفاف بأن تضع كل هذه القرارات المتخذة من طرف من يخول له القانون، حدا للشكوك التي يتخذها البعض حول الاجراء المتخذ من طرف الفاف و الحرب الكلامية المجانية التي تبعتها و التي لا تخدم بتاتا الكرة الجزائرية".

وتعيب الاتحادية الجزائري لكرة القدم على قرباج تسليمه إجازات للاعبين الجدد المستقدمين خلال مرحلة الانتقالات التشوية لوفاق سطيف، في الوقت الذي كان فيه الفريق ممنوعا من الاستقدامات بسبب عد تسويته لأجور اللاعبين. و كان قرباج قد برر هذا الاجراء من أجل تأهيل الوفاق للاعبيه الجدد تحسبا لرابطة الأبطال الإفريقية، حيث كان الدور التمهيدي مبرمجا ما بين 9 و 11 فبراير المنصرم.

و إلى غاية انعقاد الجمعية العامة الانتخابية للرابطة المحترفة، فان مكتب مؤقت يشرف عليه عمار بهلول و علي مالك و الغربي أومعمر يقوم بتسيير البطولتين المحترفتين الأولى و الثانية.