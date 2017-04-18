الألعاب الافريقية للشباب-2018: وزير الشباب والرياضة ينصب رسميا اللجنة الوطنية لتنظيم موعد الجزائر 

الجزائر - نصب وزير الشباب والرياضة محمد حطاب اليوم الثلاثاء بقاعة المحاضرات للمركب الاولمبي "محمد بوضياف" رسميا اللجنة الوطنية لتنظيم الالعاب الافريقية الثالثة للشباب المقررة من 18 إلى 28 يوليو بالجزائري بمشاركة قياسية منتظرة لأزيد من 3000 رياضي ورياضية يتنافسون في 31 اختصاصا ناهيك عن عدد الرسميين والمدعوين.

وألح زير الشباب والرياضة في كلمة القاها في حفل التنصيب الذي عرف حضور والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ ورئيس اللجنة الاولمبية والرياضية مصطفى براف وكذا العديد من اطارات الدوائر الوزارية وممثلي هيئات وأسلاك الامن وممثلي المؤسسات الوطنية إلى جانب بعض رؤساء الاتحاديات الرياضية ألح على أهمية موعد الجزائر القاري قائلا: " من الضروري انجاح هذا العرس الافريقي الكبير الذي يأتي ليضاف إلى سلسلة التظاهرات الرياضية السابقة التي احتضنتها الجزائر ونظمتها بإحكام"، ذكرا بالمهمة المحورية المنوطة باللجنة الوطنية لتنظيم الالعاب الافريقية الثالثة للشباب لدى السلطات العمومية.

وشدد حطاب قائلا: " اللجنة التي ننصبها رسميا اليوم لها أهمية محورية لدى السلطات العمومية اعتبارا للدور المنوط بها لتهيئة كل الشروط الملائمة لضمان احتضان الجزائر للموعد القاري في ظروف جيدة وتجميع كل العوامل الكفيلة بإنجاح الموعد"، ملحا على الاهمية البالغة التي توليها الدولة لهذه التظاهرة القارية والتي تتجلى في كونها من بين النشاطات الرسمية الأولى التي يباشرها شخصيا على رأس هذه وزارة الشباب والرياضة.

" انني مستعد للعمل سويا مع كل الاطراف المعنية بالتنظيم وأعضاء لجنة التنظيم لمختلف القطاعات والهيئات مع بذل الجهود وتجند كل الطاقات في إطار تضامن مشترك من اجل انجاح هذه الالعاب وإبراز احترافية وقدرة الجزائر المعتادة على تنظيم مثل هذه المواعيد الكبرى"ي كما أكد الوزير مشيرا إلى ان المناسبة هي "فرصة مواتية أيضا لاكتشاف المواهب الجزائرية الشابة وتوظيف إمكانياتها خاصة وأن الألعاب تخص الفئة العمرية من 14 إلى 18 سنة وتحضيرها للمواعيد الرسمية المستقبلية بشكل جيد ان تم حسن التكفل بها وصقلها كما يجب أن يكون ليكون شأن عظيم في مستقبل الرياضة الجزائرية من خلال حمل مشعلها في فئة الأكابر خلال المواعيد التنافسية الكبرى".

كما أكد وزير الشباب والرياضة أن الالعاب الافريقية الثالثة للشباب ستكون أيضا اختبارا مفيدا لتجهيز المنشئات الرياضية المختلفة مما يسمح لشبابنا في مختلف الرياضات بإبراز مواهبه الرياضية.

ومن خلال تذكير للخبرة التنظيمية للجزائر من خلال احتضانها للعديد من التظاهرات الرياضية في ما مضى دعا كل الاطراف المعنية بالتنظيم إلى تظافر الجهود من اجل التأكيد على سمعة الجزائر وتقاليدها العريقة التي اكتسبتها في تنظيم المنافسات الرياضية العربية والافريقية والعالمية المختلف عبر الازمنة.

" الجزائر تستعد على الدوام لاحتضان الالعاب الافريقية بحفاوة وتسعى دوما لإنجاح الحدث. ومن هنا أدعو رؤساء الدول والحكومات لتشجيع المشاركة المكثفة لدولهم في هذا الموعد الرياضي الافريقي ومن أجل السماح لرياضييهم أن يعيشوا جوا بهيجا وجعل من الموعد فرصة أيضا لتحضيرهم للألعاب الاولمبية المقبلة"، كما أوضح حطابي مذكرا أن القارة السمراء تضم 54 دولة وتملك خزانا من الرياضيين الموهوبين أظهرت قدراتها وامكانياتها في الهديد من المحافل الدولية والذين يتنبأ لهم مستقبلا زاهرا في مختلف الاختصاصات.

وفي الختام أبدى وزير الشباب والرياضة وهو رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم الالعاب الافريقية الثالثة للشباب تفاؤله الكبير في نجاح موعد الجزائري "مجددا لأعضاء اللجنة التزامه الشخصي للسعي قدما لتذليل العراقيل وتوفير كل الشروط لإنجاح هذه التظاهرة في بلادناي متمنيا التوفيق والسداد للجميع".

ويذكر أن اللجنة الوطنية لتنظيم الالعاب الافريقية الثالثة للشباب التي تم احداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17/74 المؤخر في 9 فبراير 2017 تتولى التحضير التقني والمادي للمنافسات الرياضية والتظاهرات الثقافية والعلمية المقررة في برنامج الالعاب.

للإشارة ان الجزائر تشرفت باحتضان العديد من المنافسات أهمها: الالعاب المتوسطية (1975) ودورة الالعاب الرياضية الافريقية الثالثة (1978) والالعاب الرياضية العربية (2004) و الالعاب العربية المدرسية (2005) والالعاب الرياضية الافريقية (2007).

اللجنة الوطنية لتنظيم الالعاب الافريقية الثالثة للشباب التي تتشكل من رئيسا (وزير الشباب والرياضة) ونائب أول (والي ولاية الجزائر) ونائب ثاني (رئيس اللجنة الاولمبية والرياضية)ي بالإضافة أعضاء آخرين من ممثلي الدوائر الوزارية وهيئات وأسلاك الامن وممثلي المؤسسات الوطنية وممثلي الاتحاديات الرياضية المعنية بالألعاب الافريقية.

كما تتشكل اللجنة من مجلس تنفيذي يترأسه وزير الشباب والرياضة ونائبين وأعضاء هم: مدير الرياضة لوزارة الشباب والرياضة أو ممثله والمدير العام للألعاب ومدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر والامين العام للألعاب الافريقية الثالثة ورؤساء اللجان المختصة وآخرين.