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الرابطة المحترفة الأولى : معاقبة مولودية وهران بأربع مقابلات دون جمهور، وملف مقابلة شبيبة القبائل -مولودية الجزائر لا يزل قيد التحقيق   

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 15:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات

الجزائر - سلطت لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم  المحترفة،عقوبة اربع مقابلات دون جمهور على مولودية وهران مع معاقبة ملعب  زبانة لمباراتين اثنتين،على خلفية اجتياح المناصرين  لأرضية الميدان و رمي  المقذوفات الامر الذي تسبب في توقيف المقابلة التي جمعت مولودية وهران بشباب  بلوزداد (0-2)، حسب ما افادت به الرابطة اليوم الثلاثاء عبر موقعها الرسمي  على شبكة الانترنت .

وقد شهدت هذه المقابلة التي تدخل لحساب الجولة ال25 من بطولة الرابطة  المحترفة الاولى، يوم الجمعة المنصرم، اجتياح الجماهير لملعب احمد زبانة عقب  تسجيل شباب بلوزداد للهدف الثاني في الدقيقة 

ال78 من عمر المقابلة، بالإضافة الى رمي المقذوفات التي أجبرت حكم المقابلة  على توقيف المقابلة في الدقيقة ال81 ، دون ان تستأنف فيما بعد .

وزيادة على اعلانه خسارته للمقابلة على البساط بنتيجة (3-0)، سيتعين على  فريق مولودية وهران كذلك دفع غرامة مالية تقدر ب000ر200 دينار، بالإضافة الى  حرمان المولودية الوهرانية من عائدات النقل  التلفزيوني الخاصة بهذه المقابلة .

وبالمقابل، أجلت لجنة الانضباط  الفصل في مقابلة الدور النصف النهائي  بين شبيبة القبائل و مولودية الجزائر- (تأهل الشبيبة بضربات الترجيح  ب5-4 بعد  انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل السلبي 0-0)، التي عرفت وقوع احداث عنف مؤسفة  ومخزية " موضحة " انها ستستمع في الجلسة المقبلة الى كل من رئيس شبيبة القبائل  شريف ملال و المدير العام الرياضي لمولودية الجزائر كمال قاسي سعيد و المسير   العام لشباب قسنطينة طارق عرامة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة المحترفة الأولى : معاقبة مولودية وهران بأربع مقابلات دون جمهور، وملف مقابلة شبيبة القبائل -مولودية الجزائر لا يزل قيد التحقيق   
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 15:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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