الألعاب الإفريقية للشباب 2018 : " الجزائر ستكون جاهزة لاحتضان الطبعة الثالثة"

الجزائر- جدد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب يوم الاثنين بالجزائر العاصمة تأكيده على استعداد السلطات العمومية لإنجاح الطبعة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب 2018 المقررة من 18 إلى 28 يوليو المقبل بالجزائر العاصمة وهو "حدث ذو أهمية كبيرة بالنسبة للشباب الإفريقي ".

وصرح حطاب خلال زيارة عمله الأولى بولاية الجزائر رفقة وإلى ولاية الجزائر عبد القادر زوخ : " بفضل جهود الدولة ،وضعت الجزائر كل الوسائل اللوجستية والتقنية لاحتضان الطبعة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب 2018 وهو حدث رياضي سيعرف حضور أكثر من 3000 شاب يمثلون أكثر من 54 بلد إفريقيا . نتوفر على كل المنشآت التي ستحتضن التظاهرة ونحن بصدد وضع الرتوشات الأخيرة فيما يخص تهيئة مواقع المنافسات والإقامة ".

وتفقد الوزير ديوان حظائر الرياضة والترفيه ، ميدان ألعاب القوى الجديد والقاعة متعددة الرياضات ببرج الكيفان وكذا القامتين الجامعيتين بالعإلىة و 18 ماي 1956 الواقعتان ببلدية باب الزوار .

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وقال ممثل الحكومة " الألعاب الإفريقية للشباب 2018 ، تحظى بأهمية كبيرة لدى رئيس الجمهورية والحكومة الجزائرية التي وضعت كل الوسائل الضرورية لإنجاح هذا الحدث ا الرياضي لإفريقي دون نسيان سلطات ولاية الجزائر التي قامت بتجديد المنشآت الرياضية ."

وخلال مروره ببلدية باب الزوار أبدى الوزير انشغاله بظروف الإقامة و الإطعام للوفود الإفريقية، سيما على مستوى الإقامة الجامعية 18 ماي 1956 ، التي تبلغ طاقة استيعابها 3700 سرير ، و إقامة العإلىة (1750 سرير) والتي ستخصص للأطقم التقنية و التنظيمية .

بهاذه المناسبة دعا حطاب مسؤولي الاقامتين الجامعيتين إلى توفير كل الوسائل الضرورية للتكفل بضيوف الجزائر مع الأخذ بعين الاعتبار عامل نوعية الخدمات المقدمة خلال هذا الحدث الرياضي القاري .

للتذكير خصصت الحكومة الجزائرية 70 مليون دولار للجنة تنظيم لألعاب الإفريقية للشباب 2018 للإنجاح الحدث .

وتحتوي الطبعة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب 2018 ، على 27 اختصاصا رياضيا منها 5 مؤهلة للألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين وهي تخص الشبان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة . ونظمت الطبعة الأولى للألعاب بالرباط ( المغرب) بينما احتضنت عاصمة بتسوانا غابورون ، الطبعة الثانية.