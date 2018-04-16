تنصيب لجنة تحقيق للنظر في أسباب عودة العنف في الملاعب

الجزائر- تقرر تنصيب لجنة تحقيق للنظر في أسباب عودة ظاهرة العنف في الملاعب وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات والقرارات للحد منها، حسب ما أعلنت عنه يوم الأحد وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وجاء في بيان للوزارة : "على إثر الأحداث المؤلمة التي عرفتها ميادين كرة القدم في الآونة الأخيرة وخاصة منها المباراتين اللتين أجريتا بملعبي الشهيد حملاوي بقسنطينة والشهيد أحمد زبانة بوهران، تقرر تنصيب لجنة تحقيق للنظر في أسباب هذه الانزلاقات الخطيرة، وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات والقرارات الصارمة للحد من هذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا".

للإشارة شهد لقاء شبيبة القبائل - مولودية الجزائر (0-0، تأهل الشبيبة بضربات الترجيح 5-4)، في نصف نهائي كأس الجزائر، الذي نقله التلفزيون العمومي يوم الجمعة الفارط مباشرة من ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، أفعال همجية و أعمال شغب خطيرة في مدرجات الملعب خلال فترة الراحة بين الشوطين، و هو ما دفع بالحكم سعيد عوينة إلى تأخير انطلاق الشوط الثاني.

و انطلقت المواجهات بين الأنصار قبل دقائق من نهاية المرحلة الأولى بسبب الرمي بالحجارة على منطقة مرمى حارس المولودية فريد شعال من طرف المناصرين.

بدوره عرف ملعب أحمد زبانة بوهران مشاهد عنف وهمجية، حيث قام بعض انصار مولودية وهران، باقتحام أرضية الملعب إثر توقيع الفريق الضيف شباب بلوزداد للهدف الثاني عند الدقيقة (78)، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 25 من الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس"، بالإضافة إلى رمي المقذوفات من المدرجات، ما دفع بالحكم لتوقيف اللقاء نهائيا قبل نهايته ب 12 دقيقة.

وعقب هذه الأعمال، ستكمل التشكيلة الوهرانية مبارياتها داخل الديار بدون جمهور إلى غاية نهاية الموسم الحالي.