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ملاكمة/ البطولة الافريقية (اواسط): المنتخب الوطني في تربص تحضيري بالسويدانية (الجزائر)

  أدرج يـوم : الأحد, 15 نيسان/أبريل 2018 18:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

الجزائر - شرع  المنتخب الوطني الجزائري للملاكمة أواسط  (شبان) في تربص اعدادي بمركز تجمع وتحضير المنتخبات الوطنية بالسويدانية  (الجزائر العاصمة)، تحسبا للبطولة الافريقية المقررة من 5 الى 15 مايو، بالدار البيضاء المغربية ، حسبما علمت "واج" من الاتحادية الجزائرية للفن النبيل.

واستدعى الطاقم الفني -المتكون من المدربين: فراطسة، ابراهيم بورنان وحوزة  اعراب -، 14 ملاكما للمشاركة في هذا التربص الذي  سيتواصل حتى 20  ابريل.

ويتعلق الامر بهشام معوش (49 كلغ)، فارس جاب الله (49 كلغ)، محمد آمين  القارية (56 كلغ)، بلال حسيني  (56 كلغ)، محمد امين متاوي  (60 ملغ)،  بوجمعة بو لنصور (60 كلغ)، رابح القارية (60 كلغ)، رحمان سكيلي (64 كلغ)، احمد  جمال فاسي (69 كلغ)، لعلالي اشرف (69 كلغ)، فريد دويبي ( 75 كلغ)،  محند منصوري (81 كلغ)، محمد امين حسيد (91 كلغ) و عادل سيف الدين (+91 كلغ).

وصرح المدرب  الوطني للاواسط مراد فراطسة ل"واج": " هذا فريق شاب   ونحن بصدد تحضيره للمدى الطويل. "نحن على موعد مع عدة استحقاقات دولية حلال  سنة 2018، منها البطولة الافريقية للفئة بالمغرب والالعاب الافريقية  للشباب-2018."

من جهة اخرى، عبر المدرب عن عدم رضاه لحجم التحضيرات المخصصة للملاكمين  الجزائريين الذين " لم يستفيدوا من اي تربص خارج الوطن باستثناء اثنين  أو ثلاثة تجمعات بمركب سفيلتاس بالشراقة ( الجزائر العاصمة).

وقال : " وجهنا الدعوة لمعظم الملاكمين ممن أكدوا احقيتهم خلال  البطولة العربية الاخيرة  بالقاهرة وهذا التربص سنجرب فيه القدرة البدنية  للرياضيين كما انه  يعطينا فكرة دقيقة عن تطور هذا الجانب عند كل واحد فيهم. سنختار ملاكمين الى  ثلاثة في كل فئة وزن  لخلق ديناميكية ومنافسة فيما بينهم ."

للتذكير نال المنتخب الجزائري للاواسط ( شبان) 9 ميداليات ( ذهبيتان ،  3 فضيات و 4 برونزيات) خلال البطولة العربية  الاخيرة-2018 .

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ملاكمة/ البطولة الافريقية (اواسط): المنتخب الوطني في تربص تحضيري بالسويدانية (الجزائر)
  أدرج يـوم : الأحد, 15 نيسان/أبريل 2018 18:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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