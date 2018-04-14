كأس الجزائر: اتحاد بلعباس يلتحق بشبيبة القبائل في الدور النهائي

الجزائر- التحق اتحاد بلعباس بشبيبة القبائل في الدور النهائي لكأس الجزائر في كرة القدم، بعد فوزه بصعوبة كبيرة على شباب الزاوية بنتيجة (1-0)، الشوط الأول (0-0) في النصف النهائي الثاني للمنافسة جمع بينهما عشية اليوم السبت بملعب 24 فبراير 1956 بسيدي بلعباس.

وسجل الهدف الوحيد للمباراة اللاعب تابتي في الأنفاس الأخيرة للمباراة (90+2).

وكان فريق شبيبة القبائل، أول من تأهل للمباراة النهائية على حساب مولودية الجزائر بضربات الترجيح (5-4)، بعد ان انتهت المباراة بنتيجة (0-0) بعد الوقت الإضافي، في لقاء الدور نصف النهائي الأول، أمس الجمعة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وعرفت المباراة طرد لاعب الزازية طريقان في الدقيقة 90+5.

و سيخوض اتحاد بلعباس يوم 1 مايو بملعب 5 جويلية (الجزائر)، مباراته النهائية الثانية مقابل إحدى عشرة للشبيبة، علما بأن الفريقين تقابلا في نهائي 1991 عاد فيه الفوز لاتحادي بلعباس (2-0).

نتائج الدور نصف النهائي: الجمعة :

قسنطينة (الشهيد حملاوي) : شبيبة القبائل - مولودية الجزائر 0-0 بعد

الوقت الإضافي (فوز شبيبة القبائل بضربات الترجيح (5-4)

السبت:

بلعباس (24 فبراير 1956) : اتحاد بلعباس - شباب الزاوية 1-0 .