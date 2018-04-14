القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كأس الجزائر: اتحاد بلعباس يلتحق بشبيبة القبائل في الدور النهائي

  أدرج يـوم : السبت, 14 نيسان/أبريل 2018 18:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
كأس الجزائر: اتحاد بلعباس يلتحق بشبيبة القبائل في الدور النهائي

الجزائر- التحق اتحاد بلعباس بشبيبة القبائل في الدور النهائي لكأس الجزائر في كرة القدم، بعد فوزه بصعوبة كبيرة على شباب الزاوية بنتيجة (1-0)، الشوط الأول (0-0) في النصف النهائي الثاني للمنافسة جمع بينهما عشية اليوم السبت بملعب 24 فبراير 1956 بسيدي بلعباس.

وسجل الهدف الوحيد للمباراة اللاعب تابتي  في الأنفاس الأخيرة للمباراة (90+2).

وكان فريق شبيبة القبائل، أول من تأهل للمباراة النهائية  على حساب مولودية الجزائر بضربات الترجيح (5-4)، بعد ان انتهت  المباراة بنتيجة (0-0) بعد الوقت الإضافي، في لقاء الدور نصف النهائي الأول، أمس الجمعة  بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وعرفت المباراة طرد لاعب الزازية طريقان في الدقيقة 90+5.

و سيخوض اتحاد بلعباس يوم 1 مايو بملعب 5 جويلية (الجزائر)، مباراته النهائية الثانية مقابل إحدى عشرة  للشبيبة، علما بأن الفريقين تقابلا في نهائي 1991 عاد فيه الفوز لاتحادي بلعباس (2-0).

 

نتائج الدور نصف النهائي:      الجمعة :

قسنطينة (الشهيد حملاوي)       : شبيبة القبائل - مولودية الجزائر       0-0  بعد

الوقت الإضافي (فوز شبيبة القبائل بضربات الترجيح (5-4)

 

السبت:

بلعباس (24 فبراير 1956)   : اتحاد بلعباس - شباب الزاوية            1-0 .

كلـمات مفتـاحيــة :
كأس الجزائر: اتحاد بلعباس يلتحق بشبيبة القبائل في الدور النهائي
  أدرج يـوم : السبت, 14 نيسان/أبريل 2018 18:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.14

رياح و أمطار تمس العديد من ولايات الوطن

18.04.14

كأس الجزائر: اتحاد بلعباس يلتحق بشبيبة القبائل في الدور النهائي

18.04.14

المجتمع الدولي يدين العدوان الثلاثي على سوريا ويعتبره "انتهاك سافر للقانون الدولي"

18.04.14

تحويل 4 رحلات للجوية الجزائرية للهبوط في مطارات أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية

18.04.14

كتاب الصحفي كمال بن يعيش "سطيف المقبرة الجماعية" يترجم إلى العربية

18.04.14

زعلان يشدد على إعطاء الأهمية لجانب الصيانة في المنشآت المطارية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.04.09

المصادقة على مشروع القانون حول حماية المستهلك و قمع الغش

18.04.11

حادث الطائرة ببوفاريك: استقبال التعازي على المستويين الوطني و الدولي

18.04.09

الرئيس بوتفليقة يدشن مسجد كتشاوة وتوسعة خط الميترو ساحة الشهداء-عين النعجة 

18.04.09

الجزائر تدعو إلى "استراتيجية منسقة" لمكافحة تمويل الارهاب في افريقيا

18.04.09

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

18.04.09

ميترو الجزائر: دخول الخطين الجديدين البريد المركزي-ساحة الشهداء وحي البدر-عين النعجة حيز…