و كان شباب بلوزداد متقدما في النتيجة بواقع (2-0)، الشوط الاول (1-0)، بفضل ثنائية زكرياء دراوي في الدقيقتين (34) و (78).
وفي مباراة أخرى متأخرة عن الجولة ال25 جرت امس الخميس بملعب عمر حمادي (الجزائر) تعادل فريق اتحاد الجزائر مع ضيفه اولمبي المدية 1-1
يذكر ان باقي مباريات الجولة الـ 25 جرت يومي الجمعة 6 ابريل و السبت 7 ابريل الفارطين.
النتائج الكاملة :
مولودية وهران - شباب بلوزداد 0-2 توقف اللقاء في الدقيقة 78
-- المقابلات التي لعبت :
الخميس 12 ابريل
اتحاد الجزائر- اولمبي المدية 1-1
-- الجمعة 6 ابريل :
-- شبيبة الساورة - شباب قسنطينة 1-0
-- السبت 7 ابريل :
-- نادي بارادو - مولودية الجزائر 1-5
-- شبيبة القبائل - وفاق سطيف 1-0
-- اتحاد البليدة - اتحاد بسكرة 0-0
-- نصر حسين داي - اتحاد الحراش 1-1
-- دفاع تاجنانت - اتحاد بلعباس 1-0
الترتيب نقاط لعب
- شباب قسنطينة 46 25
- مولودية الجزائر 43 25
- مولودية وهران 41 24
- شبيبة الساورة 39 25
--. نصر حسين داي 39 25
--. اتحاد الجزائر 39 25
7 . وفاق سطيف 36 25
8 . نادي بارادو 35 25
- اتحاد بلعباس 29 25
--. شبيبة القبائل 29 25
- شباب بلوزداد 27 24
--. دفاع تاجنانت 27 25
-- . أولمبي المدية 27 25
- اتحاد الحراش 25 25
- اتحاد بسكرة 24 25
- اتحاد البليدة 19 25.