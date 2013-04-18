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الرابطة المحترفة الأولى: مولودية وهران -  شباب بلوزداد 0-2 : توقف اللقاء في الدقيقة 78 

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 نيسان/أبريل 2018 19:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
الرابطة المحترفة الأولى: مولودية وهران -  شباب بلوزداد 0-2 : توقف اللقاء في الدقيقة 78 

الجزائر - توقف اللقاء الذي جمع بين فريق مولودية وهران وضيفه شباب بلوزداد في الدقيقة (78)، بعد اجتياح الجماهير لأرضية الميدان، مباشرة بعد تسجيل الزوار للهدف الثاني (0-2)، في مباراة تدخل في إطار تسوية رزنامة الجولة 25 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، اليوم الجمعة بملعب أحمد زبانة بوهران.

و كان شباب بلوزداد متقدما  في النتيجة بواقع (2-0)، الشوط الاول (1-0)، بفضل ثنائية زكرياء دراوي في الدقيقتين (34) و (78).

وفي مباراة أخرى متأخرة عن الجولة ال25 جرت امس الخميس بملعب عمر حمادي (الجزائر) تعادل فريق اتحاد الجزائر مع ضيفه اولمبي المدية 1-1

يذكر ان باقي مباريات الجولة الـ 25  جرت يومي الجمعة 6 ابريل و السبت 7 ابريل الفارطين.  

                

             النتائج الكاملة :

مولودية وهران - شباب بلوزداد     0-2    توقف اللقاء في الدقيقة 78

 

-- المقابلات التي لعبت :

 

الخميس 12 ابريل

اتحاد الجزائر- اولمبي المدية    1-1

 

 

-- الجمعة 6 ابريل : 

-- شبيبة الساورة    - شباب قسنطينة      1-0

 

-- السبت 7 ابريل :

-- نادي بارادو       - مولودية الجزائر     1-5 

-- شبيبة القبائل      - وفاق سطيف         1-0 

-- اتحاد البليدة       - اتحاد بسكرة          0-0 

-- نصر حسين داي - اتحاد الحراش         1-1 

-- دفاع تاجنانت     - اتحاد بلعباس         1-0 

 

        

الترتيب                   نقاط         لعب

  1. شباب قسنطينة 46 25  
  2. مولودية الجزائر 43 25 
  3. مولودية وهران 41 24  
  4. شبيبة الساورة 39 25 

--. نصر حسين داي      39         25 

--. اتحاد الجزائر          39        25 

7 . وفاق سطيف          36        25 

8 . نادي بارادو           35        25 

  1. اتحاد بلعباس 29 25 

--. شبيبة القبائل           29        25    

  1. شباب بلوزداد 27 24 

--. دفاع تاجنانت          27         25   

-- . أولمبي المدية         27        25 

  1. اتحاد الحراش 25 25  
  2. اتحاد بسكرة 24 25  
  3. اتحاد البليدة 19 25.
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة المحترفة الأولى: مولودية وهران -  شباب بلوزداد 0-2 : توقف اللقاء في الدقيقة 78 
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 نيسان/أبريل 2018 19:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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