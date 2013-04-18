سباق نصف الماراطون (براقي - بن طلحة): مشاركة كبيرة منتظرة يوم 27 أبريل 2018 

الجزائر - تنظم رابطة الجزائر العاصمة لألعاب القوى سباق نصف الماراطون التقليدي، المعروف بتسمية "خطوات العاصمة"، يوم الجمعة 27 أبريل بمشاركة منتظرة المئات من العدائين و العداءات من الفئة العمرية من 18 سنة فما فوق حتى فئة الكهول، حسب ما علم اليوم الجمعة لدى المدير العام للمنافسة السيد عبد النور بلخير.

هذا السباق الذي كان يقام عادة بأحياء الجزائر العاصمة، سيجري هذه المرة، عبر مسلك مغاير تكون الانطلاقة فيه من حي بن طلحة مرورا على براقي و سيدي موسى ثم العودة مجدد الى بن طلحة.

ويحظى هذا السباق الذي يقام تحت شعار" لكي لا ننسى"، - و الذي يدخل في إطار الترويج و تشجيع المنافسات الجوارية وابعادها عن قالبها المركزي وإيصالها إلى إحياء الجزائر العميقة-، باهتمام بالغ من المنظمين الحريصين على تحقيق مشاركة كبيرة ومتنوعة من مختلف إحياء العاصمة، الأمر الذي يتضح من خلال تجنيد حوالي 160 حكما ورسميا من الرابطة لضمان السير الحسن للسباق"، حسب ما حرص على توضيحه السيد بلخير .

ومن المتوقع ان سيكون سباق نصف الماراطون- الذي تشرف على تنظيمه الرابطة العاصمية بالتعاون مع السلطات المحلية لبلدية براقي و الدعم المتميز لمديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر-، سباق متميز وشامل باعتبار انّ القائمون عليه حرصوا على برمجة سباق خاص بفئة الأطفال المتمدرسين يمتد على مسافة 3 كيلومترات، بالإضافة الى سباق رمزي آخر مفتوح للاعلاميين (ذكور و اناث) يمتد

هو الاخر على مسافة (3 كلم) ببلدية بن طلحة. هذا زيادة على برمجة مقابلة في كرة القدم بمشاركة مختلف الوسائل الاعلامية في اطار الاحتفالات باليوم العالمي لحرية الصحافة.

من جهته، حرص الرئيس الشرفي لهذا الموعد التنافسي الجواري، الوالي المنتدب لبراقي، السيد محمد دحمان على الاشادة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الرابطة العاصمية لألعاب القوة من اجل ترقية و تطوير الرياضةي مؤكدا بالمناسبة بقوله: " نحن نحرص على لعب دور فعال من خلال المساهمة في كل المبادرات التي تهدف الى جلب الفائدة الرياضية لسكان بلديات براقي و سيدي موسى و بن طلحة هذه الاخيرة التي يتعين عليها هي الاخر الاستفادة من شعار الوحدة والتضامن الاجتماعي لتجديد صورتها مستفيدة في ذلك من الموقع الترفيهي الجديد "وادي الحراش" الذي سيكون هو الاخر متنفس ترفيهي آخر للعائلات العاصمية ".

ومن أجل اعطاء تفاصيل وتوضيحات اضافية حول سباق نصف الماراطون هذا، سيعقد المنظمون ندوة صحفية، صبيحة يوم 22 ابريل بمقر دائرة براقي.

-- فيما يلي برنامج هذا السباق : الجمعة 27 ابريل 2018

- 00ر09 سا : سباق نصف الماراطون

- 30ر09سا : سباق الاطفال المتمدرسين على مسافة (3 كلم)

- سباق الاعلاميين (اناث و ذكور)

- 00ر12سا : مقابلة كرة القدم للصحافة الرياضية.