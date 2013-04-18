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بطولة افريقيا-2018 للجيدو: الجزائر تحصد سبع ميداليات منها  ذهبيتان 

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 نيسان/أبريل 2018 15:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات

تونس - نالت الجزائر اليوم الخميس سبع ميداليات منها  ذهبيتان في اليوم الاول من للبطولة الأفريقية التي تنظمها تونس من 12 إلى 15  أبريل بقصر الرياضة بالمنزه.

أحرز المعدن النفيس كل من عبد الرحمن بن عمادي (أقل من 90 كلغ) الفائز على  التونسي أسامة السنوسي، و المصارعة كوثر وعلال (أقل من 78 كلغ) التي تغلبت على  التونسية  سارة المزوغي،  فيما اكتفى كل من لياس بويعقوب (أقل من 100 كلغ)  بالميدالية الفضية عقب خسارته أمام المصري  رمضان الدرويش، و سعاد بلكحل (أقل  من 70 كلغ) التي انهزمت أمام المغربية أسماء نيانغ (أقل من 70 كلغ) ومواطنتها  صونيا عسلة اثر انهزامها أمام التونسية نهال شيخ روحو في نهائي (+ 78 كلغ).

وحصل المصارعان  بلال بلحيمر (اقل من 100 كلغ) و محمد الطيب بلحيمر  (+100  كلغ) على ميدالية برونزية.

ويشارك في بطولة أفريقيا للجيدو 179 مصارع من بينهم 69 مصارعة يمثلون 25  بلدا، بينما  تشارك الجزائر بتسعة عشر (19) مصارعا ( 10 ذكور و 9 اناث).

وتجري المنافسات الفردية يومي 12 و 13 أبريل، بينما تجري المنافسات حسب الفرق  يوم 14 أبريل.

كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة افريقيا-2018 للجيدو: الجزائر تحصد سبع ميداليات منها  ذهبيتان 
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 نيسان/أبريل 2018 15:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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