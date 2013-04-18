القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الألعاب الافريقية للشباب-2018 : "كل الظروف ستكون مهيأة لإنجاح الحدث الرياضي القاري"

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 نيسان/أبريل 2018 14:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

الجزائر - أكد وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، يوم  الخميس أن "كل الوسائل والظروف ستكون مهيأة من أجل إنجاح الطبعة الثالثة  للألعاب الافريقية للشباب-2018" المقررة من 18 الى 28 يوليو المقبل بالجزائر،  حسبما كشفت عنه  الوزارة في بيان لها.

ويأتي تصريح الوزير عقب اجتماع عقد يومي 11 و 12 أبريل بالجزائر بحضور اللجنة   المنظمة للحدث الرياضي القاري ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية  والرياضية الجزائرية وجمعية اللجان الوطنية الاولمبية الافريقية، لجنة التنسيق  والمتابعة للألعاب الافريقية رفقة اتحاد الكونفدراليات الرياضية الافريقية.

وسمح هذا الاجتماع بالوقوف على آخر التحضيرات والتطرق الى المسائل المتعلقة بالجانب الرياضي، واللوجستيكي والتنظيمي.

واستقبل الوفد من قبل والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ.

يذكر أن  الألعاب الافريقية للشباب ، التي انطلقت سنة 1965، تضم عدة رياضات  وتجرى كل أربع سنوات بمشاركة عدد كبير من الرياضيين يمثلون قرابة 50 بلدا  افريقيا.

كلـمات مفتـاحيــة :
الألعاب الافريقية للشباب-2018 : "كل الظروف ستكون مهيأة لإنجاح الحدث الرياضي القاري"
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 نيسان/أبريل 2018 14:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.13

مساهل: الجزائر تطالب بإصلاح عميق لجامعة الدول العربية

18.04.13

الرئيس بوتفليقة هو "الذي يقرر اذا كان يريد الترشح" والشعب هو الذي سيفصل  

18.04.13

بطولة افريقيا-2018 للجيدو: الجزائر تحصد سبع ميداليات منها  ذهبيتان 

18.04.13

تأدية صلاة الغائب على أرواح حادث تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك

18.04.13

الجزائر تؤكد بالأمم المتحدة على ضرورة تبني مقاربة "شاملة و توافقية" حول إشكاليات التنمية  

18.04.13

الاتحادية الجزائرية للريغبي: "عملية سحب الثقة غير قانونية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.04.09

المصادقة على مشروع القانون حول حماية المستهلك و قمع الغش

18.04.09

الرئيس بوتفليقة يدشن مسجد كتشاوة وتوسعة خط الميترو ساحة الشهداء-عين النعجة 

18.04.09

الجزائر تدعو إلى "استراتيجية منسقة" لمكافحة تمويل الارهاب في افريقيا

18.04.09

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

18.04.11

حادث الطائرة ببوفاريك: استقبال التعازي على المستويين الوطني و الدولي

18.04.09

ميترو الجزائر: دخول الخطين الجديدين البريد المركزي-ساحة الشهداء وحي البدر-عين النعجة حيز…