الألعاب الافريقية للشباب-2018 : "كل الظروف ستكون مهيأة لإنجاح الحدث الرياضي القاري"

تأدية صلاة الغائب على أرواح حادث تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك -

حادث-بوفاريك: الرئيس بوتفليقة يتلقى برقيات تعازي من ملوك و رؤساء العديد من الدول -

تحذيرات من التحركات المحتملة ضد سوريا التي ستزعزع أكثر المنطقة -

تنكيس العلم الوطني بالتمثيليات الدبلوماسية في الخارج -

حادث-بوفاريك: الرقم الأخضر 1527 للاستفسار و التوجيه -

تدمير 17 قنبلة تقليدية الصنع بباتنة -

91 مليار دينار لاستكمال أشغال تهيئة السكنات للتسليم في الأشهر المقبلة -

الأموال الممنوحة للأندية المحترفة موجهة للتكوين و ليس للتحضير خارج الوطن -

حليب الأكياس: الحكومة تتخذ إجراءات لامتصاص الندرة في الأسواق -

تحطم الطائرة العسكرية: الرئيس بوتفليقة يتلقى التعازي من نظيره التركي -

تنسيق العمل مع كل الفاعلين لترقية ظروف التكفل بفئة المعوقين -

أكثر من نصف مليون طفل تم تلقيحهم ضد البوحمرون في ال20 يوما الأخيرة -

مالي: مواصلة تجنيد الوسائل و تهيئة الظروف تحسبا لمواعيد انتخابية حاسمة -

سقوط الطائرة العسكرية: قايد صالح يتنقل إلى مستشفى عين النعجة للترحم على أرواح الشهداء -

فتح مركزين بالبليدة للتكفل بأسر ضحايا تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك -

تأدية صلاة الغائب غدا الجمعة بالمسجد الكبير بباريس ترحما على أرواح ضحايا تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك -

ترتيب الاتحاد الدولي (فيفا): المنتخب الوطني يتراجع بمركزين في الترتيب الخاص بشهر ابريل الجاري (المركز ال62) -

انتخاب الجزائر بالقاهرة كعضو أصيل في مجلس إدارة منظمة العمل العربية للفترة 2018 -2020 -

مساهل يدعو إلى ترك الأطراف الفاعلة في البلدان التي تمر بأزمات تجد الحلول المناسبة لها -