الألعاب الافريقية للشباب-2018 : "كل الظروف ستكون مهيأة لإنجاح الحدث الرياضي القاري"

ويأتي تصريح الوزير عقب اجتماع عقد يومي 11 و 12 أبريل بالجزائر بحضور اللجنة المنظمة للحدث الرياضي القاري ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية وجمعية اللجان الوطنية الاولمبية الافريقية، لجنة التنسيق والمتابعة للألعاب الافريقية رفقة اتحاد الكونفدراليات الرياضية الافريقية.
وسمح هذا الاجتماع بالوقوف على آخر التحضيرات والتطرق الى المسائل المتعلقة بالجانب الرياضي، واللوجستيكي والتنظيمي.
واستقبل الوفد من قبل والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ.
يذكر أن الألعاب الافريقية للشباب ، التي انطلقت سنة 1965، تضم عدة رياضات وتجرى كل أربع سنوات بمشاركة عدد كبير من الرياضيين يمثلون قرابة 50 بلدا افريقيا.