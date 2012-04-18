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ترتيب الاتحاد الدولي (فيفا): المنتخب الوطني يتراجع بمركزين في الترتيب الخاص بشهر ابريل الجاري  (المركز ال62) 

  أدرج يـوم : الخميس, 12 نيسان/أبريل 2018 12:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرات
ترتيب الاتحاد الدولي (فيفا): المنتخب الوطني يتراجع بمركزين في الترتيب الخاص بشهر ابريل الجاري  (المركز ال62) 

زيوريخ - تراجع المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بمركزين اثنين في ترتيب الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) الخاص بشهر ابريل  الجاري و الذي نشر اليوم الخميس، من خلال احتلاله للمركز ال62 في التصنيف الذي لا تزال فيه الصدارة من نصيب المنتخب الألماني .

وحصل المنتخب الوطني الذي لعب مقابلتين وديتين خلال شهر مارس المنصرم أمام  كل من تنزانيا (الفوز بنتيجة 4-1) و ايران (الانهزام ب2-1)، على مجموع 561 نقطة ، ليحتل بذلك رفاق الدولي الجزائري رياض محرز المركز ال11 على الصعيد الافريقي وراء منتخبات كل من تونس (المركز ال14) و السنغال (ال28) و جمهورية  الكونغو الديمقراطية (ال38 و المغرب (ال42) و مصر (ال46) و نيجيريا (ال47) والكاميرون (ال51) و غانا (51) و بوركينا فاسو (ال53) و جزر الراس الأخضر (ال58) .

ويحتل المنتخب البرتغالي منافس الجزائر في المقابلة الودية المقبلة في شهر يونيو المركز الرابع في هذا التصنيف .

وفي صدارة  الترتيب،حافظ المنتخب الألماني بمركزه في الصدارة عالميا بمجموع (1533 نقطة) متقدما على البرازيل بمجموع  (1384) وبلجيكا التي صعدت مرتبتين ب (1346) والبرتغال ب (1306) والارجنتين (1254).

   

     -- وفي ما يلي ترتيب العشرة الأوائل  

   1/ المانيا    

   2/ البرازيل  

   3/ بلجيكا     (+2)

   4/ البرتغال   (-1) 

   5/ الارجنتين (-1)

   6/ روسيا    (+2)

   7/ فرنسا     ( +2) 

   8/ اسبانيا     (+2) 

   9/ الشيلي    (+1) 

 10/ بولونيا  (-4)

------------------- 

-62 الجزائر (-2)   .

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ترتيب الاتحاد الدولي (فيفا): المنتخب الوطني يتراجع بمركزين في الترتيب الخاص بشهر ابريل الجاري  (المركز ال62) 
  أدرج يـوم : الخميس, 12 نيسان/أبريل 2018 12:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرة   شارك

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