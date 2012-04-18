ترتيب الاتحاد الدولي (فيفا): المنتخب الوطني يتراجع بمركزين في الترتيب الخاص بشهر ابريل الجاري  (المركز ال62) 

زيوريخ - تراجع المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بمركزين اثنين في ترتيب الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) الخاص بشهر ابريل الجاري و الذي نشر اليوم الخميس، من خلال احتلاله للمركز ال62 في التصنيف الذي لا تزال فيه الصدارة من نصيب المنتخب الألماني .

وحصل المنتخب الوطني الذي لعب مقابلتين وديتين خلال شهر مارس المنصرم أمام كل من تنزانيا (الفوز بنتيجة 4-1) و ايران (الانهزام ب2-1)، على مجموع 561 نقطة ، ليحتل بذلك رفاق الدولي الجزائري رياض محرز المركز ال11 على الصعيد الافريقي وراء منتخبات كل من تونس (المركز ال14) و السنغال (ال28) و جمهورية الكونغو الديمقراطية (ال38 و المغرب (ال42) و مصر (ال46) و نيجيريا (ال47) والكاميرون (ال51) و غانا (51) و بوركينا فاسو (ال53) و جزر الراس الأخضر (ال58) .

ويحتل المنتخب البرتغالي منافس الجزائر في المقابلة الودية المقبلة في شهر يونيو المركز الرابع في هذا التصنيف .

وفي صدارة الترتيب،حافظ المنتخب الألماني بمركزه في الصدارة عالميا بمجموع (1533 نقطة) متقدما على البرازيل بمجموع (1384) وبلجيكا التي صعدت مرتبتين ب (1346) والبرتغال ب (1306) والارجنتين (1254).

-- وفي ما يلي ترتيب العشرة الأوائل

1/ المانيا

2/ البرازيل

3/ بلجيكا (+2)

4/ البرتغال (-1)

5/ الارجنتين (-1)

6/ روسيا (+2)

7/ فرنسا ( +2)

8/ اسبانيا (+2)

9/ الشيلي (+1)

10/ بولونيا (-4)

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-62 الجزائر (-2) .