كأس الجزائر: شبيبة القبائل- مولودية الجزائر: سادس موعد بين الفريقين

الجزائر- سيتلاقى الناديان البارزان على الساحة الكروية الجزائرية، شبيبة القبائل و مولودية الجزائر يوم الجمعة (سا 00ر16) بملعب الشهيد حملاوي (قسنطينة)، للمرة السادسة في تاريخ المنافسة الشعبية، حيث تعود اول مواجهة بينهما إلى سنة 1971، وهو العام الذي احتفل فيه "العميد" بذكرى تأسيسه الخمسين والذي تزامن مع تتويجه الأول بالكأس على حساب اتحاد الجزائر (2-0) في النهائي الذي احتضنه ملعب 20 أوت 1955 (الجزائر) لآخر مرة في تاريخ السيدة الكأس.

ويتقابل الفريقان اللذان كان لهما شرف الفوز بالكأس 13 مرة (منها 8 مرات للعميد)، لأول مرة في هذا المستوى من المنافسة (المربع الذهبي)، فيما جرت المواجهات الخمسة السابقة في الدور السادس عشر (مرتان)، و الدور ثمن النهائي (مرتان)، و الدور النهائي لطبعة 2014 الذي عاد لأصحاب اللونين الأحمر و الأخضر بضربات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل (1-1) بملعب مصطفي تشاكر بالبليدة.

و تبقى حصيلة اللقاءات بينهما في كأس الجزائر، لصالح المولودية (4-1) التي فازت بالموعد الأول يوم 11 مارس 1971 بملعب 20 أوت 1955 (الجزائر)، حيث انتهى هذا اللقاء لحساب الدور ثمن النهائي، بالتعادل (2-2)، لكن الفوز عاد للعميد بعدد الركنيات، وهو إجراء كان مطبقا آنذاك.

أما المباراة التي كانت أكثر تنافسا و تشويقا، فهي التي جرت بعد عشر سنوات بملعب 5 جويلية (الجزائر) في نفس المستوى من المنافسة (الدور ثمن النهائي)، والتي فازت بها المولودية (3-2) بحضور أكثر من 100 ألف متفرج.

و جاء الفوز الوحيد للكناري لحد الآن يوم 24 فبراير 1989 في الدور السادس عشر (2-2) بضربات الترجيح.

للإشارة، كانت مباريات الفريقين في الكأس دائما حامية الوطيس بدليل أن أربع مباريات من أصل خمسة انتهت بالتعادل.

وفي مباراة يوم الجمعة بقسنطينة تسعى شبيبة القبائل إلى تنشيط النهائي رقم 11 نالت خلالها خمس كؤوس بينما تحاول المولودية بلوغ النهائي العاشر لها (8 كؤوس).

تاريخ مواجهات الفريقين في منافسة كأس الجزائر:

1 - 11 مارس 1971 (الدور ثمن النهائي) مولودية الجزائر-شبيبة القبائل 2-2 (فوز المولودية بالركنيات)

2 - 13 مارس 1981 (الدور ثمن النهائي) مولودية الجزائر-شبيبة القبائل 3-2

3 - 24 فبراير 1989 (الدور السادس عشر) مولودية الجزائر-شبيبة القبائل 2-2

(فوز شبيبة القبائل بضربات الترجيح )

4 - 28 ديسمبر 2013 (الدور السادس عشر) مولودية الجزائر-شبيبة القبائل 0-0

(فوز المولودية بضربات الترجيح)

5 - 1 مايو 2014 (الدور النهائي) مولودية الجزائر-شبيبة القبائل 1-1 (فوز

المولودية بضربات الترجيح).