بطولة افريقيا للجيدو: الجزائرممثلة بتسعة عشر(19) مصارعا ومصارعة في موعد تونس  

الجزائر - ستكون الجزائر ممثلة بتسعة عشرة (19) مصارعا ( 10 ذكور و 9 اناث)، في فعاليات بطولة افريقيا للجيدو للأكابر المقررة من 12 الى 15 ابريل الجاري بتونس، حسب ما عملت "واج" من المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للجيدو سليم بوطبشة.

عند الاناث، وقع اختيار المديرية الفنية للاتحادية على عشرة (10) مصارعين لتمثيل الجزائر في هذا الموعد القاري، ويتعلق الامر بكل من: سليم رباحي (اقل 60 كلغ)، هود زورداني (أقل من 66 كلغ)، نورين فتحي (اقل من 73 كلغ) ، اسماعيل محمد علي عكاشة (اقل من 81 كلغ)، عبد الرحمان بن عمادي (اقل من 90 كلغ)، الياس بو يعقوب (اقل من 100 كلغ)، بلال بلحيمر (اقل من 100 كلغ)، محمد أمين الطيب (اكثر من 100 كلغ)، نجيب تمار (اكثر من 100 كلغ) محمد سفيان بلريقة في فئة الوزن المفتوح .

وسيكون الجيدو النسوي الجزائري ممثلا من قبل : هاجر ميكيرام (اقل من 48 كلغ) و مريم موسى (اقل من 52 كلغ) و يمينة حالطة (اقل من 57 كلغ) ، امينة بلقاضي (اقل من 63 كلغ) و إيمان اقوار (اقل من 63 كلغ)، سعاد بلكحل (اقل من 70 كلغ) كوثر وعلال (اقل من 78 كلغ) صونيا عسلة (اكثر من 78 كلغ) .

وعن المعايير المعتمدة في انتقاء العناصر التي ستشارك في الموعد الافريقي اوضح بوطبشة ل"واج" : لقد منحنا الاولوية بطبيعة الحال لأبطال الجزائر فيما اعتمدنا كذلك على مجموعة من ابطال افريقيا للموسم الماضي لتكون في القائمة، خاصة وان هذا الموعد التنافسي سيكون فرصة سانحة للمديرية الفنية الوطنية لتقييم مستوى العناصر الوطنية قبل الالعاب المتوسطية المقبلة المقررة بمدينة تارواغنا الاسبانية " مضيفا" انّ القائمة النهائية للمصارعين الجزائريين الذين سيشاركون في بطولة العالم المقبلة ستحدد بعد موعدي تونس و تراغونا(اسبانيا).

وبهذا الخصوص أوضح ذات المتحدث: " بعد اقامة بطولة افريقيا و الالعاب المتوسطية، سنعلن على القائمة التي ستتكفل بتمثيل الالوان الوطنية في بطولة العالم مضيفا انّ بطولة افريقيا غير مؤهلة للألعاب الاولمبية 2020".

وعن أهداف النخبة الوطنية بالأراضي التونسية، اكد المدير الفني الوطني ان العناصر الوطنية تطمح الى احتلال احسن نتيجة ممكنة باحتلال مركز ضمن المراتب الثلاث الاولى حسب الفرق وحصد اكبر عدد ممكن من الميداليات في الفردي رغم من تخوفات المديرية الفنية الوطنية من عمل المواليس و انحياز التحكيم، مثل ما حرص على تأكيده بوطبشة: " هدفنا في هذه المنافسة يتمثل في الصعود الى منصة التتويج في المنافسة حسب الفرق بالإضافة الى الحصول على اكبر قدر ممكن من الميداليات في منافسة الفردي ، لكن هذه البطولة ستكون صعبة بالنسبة لنا خاصة بسبب عمل الكواليس و تحيز التحكيم ".

ورغم هذه التخوفات التي تنتاب الطاقم الفني الوطني الا انّ بوطبشة حرص على التأكيد انّ "النخبة الوطنية سوف لن تدخر جهدا من أجل العودة بأحسن نتيجة ممكنة ترقى الى طموحات و سمعة الجيدو الجزائري على الصعيد الافريقي.

وتحسبا لهذا الموعد القاري الهام، شاركت العناصر الوطنية المعنية بسفرية تونس في عدة تربصات اعدادية تحت اشراف المدربين الوطنيين. وفي هذا الاطار شارك المصارعون الذكور في تربص اعداداي بالمدية دام 20 يوما، تحت قيادة ثنائي التدريب بن يخلف عمار و ميزي ناصر ، فيما استفادت الاناث من من تربص اعدادي بفندق الرياض بسيدي فرج (الجزائر) تحت قيادة المدربان رباحي عمر و سداري محمد.

وتنشط فعاليات البطولة الافريقية من قبل، 176 مصارعا (107 ذكور و 69 اناث) يمثلون 25 دولة.

وستقام منافسة الفردي في الفترة الممتدة من 12 الى 14 ابريل ، فيما تجرى المنافسة حسب الفرق يوم 15 من نفس الشهر. وتتواجد التشكيلة الوطنية بتونس منذ يوم أمس الثلاثاء، وستعود الى ارض الوطن يوم 16 ابريل .

وتجدر الاشارة انّ الجزائر قد انهت مشاركتها في الطبعة الماضية من بطولة افريقيا التي جرت بالعاصمة الملغاشية انتاناناريفو، بالتتويج باللقب الافريقي بحصاد وافر ضمّ 20 ميدالية (9 ذهبيات و 5 فضيات و 6 برونزيات).