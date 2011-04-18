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كأس افريقيا للأمم-2018 (سيدات): الجزائر تفوز على السنغال وتواصل مشوار التصفيات 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 نيسان/أبريل 2018 10:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
كأس افريقيا للأمم-2018 (سيدات): الجزائر تفوز على السنغال وتواصل مشوار التصفيات 

الجزائر - حافظ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم (سيدات)، عن كامل حظوظه للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2018، بمواصلته  مشوار التصفيات، إثر تأهله إلى الدور التصفوي الثاني، بعدما تجاوز عقبة نظيره  السينغالي بنتيجة (2-0) الشوط الأول (1-0)، برسم إياب الدور التصفوي الأول،  اليوم الثلاثاء بملعب 20 أوت 1955 بالعناصر (الجزائر العاصمة).

وخلال مواجهة الذهاب، انهزمت الجزائر بواقع (1-2) بمدينة بيكين السينغالية،  لتتأهل بفضل الهدف المسجل خارج الديار.

وعرفت بداية اللقاء حذرا شديدا من عناصر الفريقين، حيث انتظرنا إلى غاية  الدقيقة (11)، لتسجيل أول فرصة حقيقة كانت لصالح منتخب السنغال، عندما انفردت  المهاجمة ندياي بالحارسة الجزائرية، لكن قذفتها اصطدمت بالقائم الأيسر.

وبداية من الدقيقة (20) حاولت التشكيلة الوطنية نقل الخطر إلى المناطق  السنغالية عبر هجمات منظمة، حيث استفادت الجزائر من ركنية (د 21)، وتسديدة  واضح مرت بقليل عن مرمى الحارسة السنغالية.

وبعد دقيقة واحدة، تحصلت التشكيلة الوطنية على ضربة جزاء بعدما لمست  المدافعة السنغالية الكرة بيدها داخل منطقة العمليات، قائدة الفريق فاطمة  سكوان تتولى التنفيذ و تسجل الهدف الأول للمنتخب الوطني في الدقيقة (23).

و واصلت زميلات المهاجمة نعيمة بن زيان المد الهجومي لإضافة الهدف الثاني و  تأمين النتيجة، ففي الدقيقة (28) أخرجت الحارسة السينغالية التسديدة القوية  لوسط الميدان ليديا بلقاسم بصعوبة بالغة إلى الركنية.

إقرأ أيضا: تصفيات بطولة افريقيا للأمم 2018 (سيدات)/تحضيرات : المنتخب الجزائري في تربص  بسيدي موسى

رد فعل المنتخب السنغالي جاء في الدقيقة (38)، بواسطة هجوم معاكس قادته  ندياي، لكن الدفاع الجزائري يستميت ويبعد الخطر، لينتهي الشوط الأول بتقدم  الجزائر على السنغال بواقع (1-0).

في المرحلة الثانية، دخلت اللاعبات السنغاليات بعزيمة كبيرة من أجل تعديل  النتيجة، فحاولن التسجيل عبر مخالفة ماميس الخطيرة من حدود الـ 25 متر،  والحارسة تكمينت تنقذ الموقف بصعوبة، قبل أن تخرجها المدافعة سكوان إلى  الركنية (د 59).

و بعد ست دقائق، وجهت نعيمة بوهني رأسية قوية نحو المرمى السينغالية اصطدمت  بالعارضة الأفقية و خرجت للركنية، لتبقى مجريات اللعب في أخذ و رد بين عناصر  الفريقين إلى غاية اللحظات الأخيرة من المواجهة، عندما تمكنت البديلة رحمة بن  عيشوش من إضافة الهدف الثاني إثر تسديدة قوية عقب انفرادها وجها لوجه مع  الحارسة السينغالية (د 90+3).

و بالتالي تأهل المنتخب الوطني الأول للسيدات إلى الدور التصفوي الثاني لكأس  أمم إفريقيا، حيث ستواجه لاعبات الناخب الوطني عز الدين شيح منتخب اثيوبيا  التي سحقت ليبيا  ذهابا و اياب (8-0 و 7-1)، في شهر يونيو المقبل.

وتقام المنافسة الافريقية من 17 نوفمبر إلى الفاتح ديسمبر المقبل بغانا، حيث  تتأهل الفرق الثلاثة الأولى الى مونديال السيدات المقرر بفرنسا سنة 2019.

جدير بالذكر أن نيجيريا هي حاملة اللقب الافريقي.

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كأس افريقيا للأمم-2018 (سيدات): الجزائر تفوز على السنغال وتواصل مشوار التصفيات 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 نيسان/أبريل 2018 10:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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