كيك بوكسينغ والفول كونتاكت: تتويج ملاكمي قسنطينة ب3 ألقاب عند الأكابر وولاية الجزائر ب5 لدى الأواسط

فمن مجموع 12 لقبا (وزنا) عند الاكابر، حصد ممثلو رابطة قسنطينة ثلاثة القاب، من انجاز كل من : ناجي مزيادي ( -51 كلغ)، حسام الدين احمد يحي ( -5ر63 كلغ) ومحمد حمدان (-75 كلغ)، متبوعين بالمرتبة الثانية برابطة ولاية البليدة بلقبين لزين الدين شبوب ( -67 كلغ) ، فيما نال مصارعو رابطات ،تيزي وزو ، معسكر ، بومرداس، وهران، تيبازة ، الجزائر، جيجل ، لقبا لكل رابطة في اوزان على التوالي: - 71 كلغ، -91 كلغ، -86 كلغ، +91كلغ -54 كلغ، -57 كلغ، -60 كلغ.

أما عند الأواسط، فسيطر مصارعو رابطة ولاية الجزائر بحصدهم - من مجموع 12 لقبا ايضا- ل5 القاب عادت ل: حمزة بن مهيرس ( -48 كلغ)، سيد احمد حريزي ( -75 كلغ)، ايهاب عسكر ( -81 كلغ)، محمد امين الغربي ( +91 كلغ)، حمزة يوشيت ( -63 كلغ)، متبوعين بممثلي رابطة قسنطينة ب4 القاب ل: عادل زمورلي ( -51 كلغ)، محمد اسلام بن مصباح ( -57 كلغ) ، محمد لعمامري ( -71 كلغ)، و زكرياء مورسلي ( -60 كلغ) ، فيما توزعت باقي الالقاب على رابطات ولايات معسكر، باتنة، وهران وعادت لاصحابها ، على التوالي : حسين قرين ( -54 كلغ)، رياض امزيان ( -86 كلغ)، محمد بلعربي (-67 كلغ).

وبناء على هذه النتائج الفنية ، سيتم "ادماج كل العناصر المتوجة باللقب الوطني في المنتخب الجزائري في الاستحقاقات الرياضية المقبلة"، حسبما صرح به ل"وأج" رئيس الاتحادية للكيك بوكسينغ والفول كونتاكت والموي طاي والرياضات المشابهة ، عباس السيد.

وأجمع كل التقنيون الحاضرون في هذه البطولة على ان "منافسات هذا الموسم ارتقت بشكل ملحوظ ، بحيث ان التشكيلة الوطنية تغيرت بصفة جذرية بعدما انتزع 6 ابطال جدد اللقب الوطني من زملائهم السابقين في المنتخب الجزائري الذين فقدوا مكانتهم في هذه المنافسات ، فيما غاب بطلان إثنان و حافظ ثلاثة مصارعون على تاجهم الوطني."

وقال رئيس الاتحادية : " البطولة عرفت مشاركة ممثلي اندية ورابطات، جدد ما اسفر عن منازلات قوية وشديدة المنافسة وارتقى معها المستوى الفني مقارنة بالموسم الماضي".

وأضاف:" كل ملاكم متوج باللقب في هذه البطولة سيحجز مكانا له في صفوف المنتخب الجزائري للاختصاص علما أن ثلاث سيدات حجزن مكانتهن الأسبوع الماضي خلال البطولة الوطنية للسيدات بتيبازة لتمثيل الالوان الوطنية في الاستحقاقات الرياضية المقبلة."

وشارك في المنافسات مايقارب 300 مصارع ، يمثلون 23 رابطة ولائية.

وتأهل 12 ملاكما عند الاواسط ومثيله عند الاكابر للنهائيات التي جرت في اوزان : اقل من 51 كلغ، اقل من 54 كلغ، اقل من 57 كلغ، أقل من 60 كلغ، اقل من 5ر63 كلغ، اقل من 67 كلغ، اقل من 71 كلغ، أقل من 75 كلغ ، اقل من 91 كلغ اقل من 81 كلغ،اكثر من 91 كلغ واقل من 86 كلغ ،عند الاكابر و-48 كلغ ، -51 كلغ، -54 كلغ، -75 كلغ، -81 كلغ، -86 كلغ، +91 كلغ، -57 كلغ، -63 كلغ، -67 كلغ، -71 كلغ و-60 ، لدى الأواسط .