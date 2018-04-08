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البطولة العربية للملاكمة (رجال): تتويج المنتخب الجزائري باللقب العربي

  أدرج يـوم : الأحد, 08 نيسان/أبريل 2018 15:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
البطولة العربية للملاكمة (رجال): تتويج المنتخب الجزائري باللقب العربي
صورة توضيحية

الخرطوم - توج المنتخب الجزائري للملاكمة (رجال) باللقب العربي للبطولة العربية لسنة 2018 التي اختتمت مساء أمس بالعاصمة السودانية، الخرطوم، بحصوله على سبع ميداليات منها 5 ذهبيات، فضية واحدة و برونزية واحدة.

وعادت ميداليات المعدن النفيس لكل من محمد فليسي (52 كلغ)، رضا بن بعزيز (60  كلغ)، شمس الدين كرامو (64 كلغ)، عزوز بودية (75 كلغ)، وأحمد حومري (81 كلغ).

من جهته اكتفي خليل ليتيم (56 كلغ) بالميدالية الفضية وزميله يسين طوارق (49 كلغ) بالميدالية البرونزية.

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وكانت الاتحادية الجزائرية للملاكمة قد شاركت في هذا الموعد العربي الذي جرى من 4 إلى 7 أبريل بتسعة ملاكمين.

للإشارة، ترأس نائب رئيس الهيئة الاتحادية للملاكمة عثمان لعزيزي الوفد  الجزائري فيما كان الطاقم الفني مشكلا من أحمد دين، عبد الحفيظ بوبكري وسليمان بلونس.   

بالإضافة للمنتخب الجزائري، والسودان (البلد المنظم) شاركت في البطولة العربية منتخبات قطر، اليمن، فلسطين، لبنان، تونس، المغرب، العراق والأردن.

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البطولة العربية للملاكمة (رجال): تتويج المنتخب الجزائري باللقب العربي
  أدرج يـوم : الأحد, 08 نيسان/أبريل 2018 15:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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