البطولة الوطنية للكوان كيدو: وداد باب الوادي يتوج باللقب عند الأكابر

الجزائر- توج فريق وداد باب الوادي بلقب البطولة الوطنية للكوان كيدو لدى الأكابر عقب إحرازه خمس ذهبيات في الترتيب العام (ذكور و إناث)، في ختام نهائيات الطبعة الثامنة للمنافسة، أواسط و أكابر (ذكور و إناث)، التي جرت اليوم السبت بقاعة حرشة حسان (الجزائر).

من جهته أحرز نجم السحاولة لقب البطولة عند الأواسط بمجموع أربع ذهبيات. و بسط وداد باب الوادي سيطرته في النهائيات بتصدره الترتيب العام الذي يضم جميع الميداليات في تخصصي "التقني و المنازلات" (ذكور و إناث)، بحصده خمس ميداليات ذهبية و فضية واحدة، متفوقا على نادي الحراش (4 ذهبيات، 5 فضيات و 8 برونزيات)، بينما اكتفى رائد العاشور بالصف الثالث (3 ذهبيات، 3 فضيات و برونزية واحدة).

واعتبر مدرب وداد باب الوادي عز الدين عثماني تتويج فريقه بالمستحق، حيث لـ "واج" قائلا : "سيطرنا في صنف الأكابر سواء في تخصص التقني أو المنازلة في الحزام الأسود أو دون الحزام الأسود. فريقي يستحق هذا التتويج بالرغم من التنافس الشديد الذي جاء بعد التدريبات اليومية والتحضيرات القوية التي قمنا بها قبل البطولة. هدفنا الأول هو أن نكون خزان المنتخب الوطني للكوان كيدو، الذي سيشارك في البطولة الإفريقية المبرمجة شهر نوفمبر القادم بالجزائر. نمتلك عديد العناصر الدولية مثل إسلام بودالي ونحن دوما نحفز مصارعينا للعمل أكثر و التألق من أجل الالتحاق بالفريق الوطني" .

و لدى الأواسط أحرز نجم الرياضي السحاولة لقب البطولة باعتلائه الصف الأول برصيد 4 ميداليات ذهبية، 3 فضية و برونزيتين، متفوقا على جاره الاتحاد الرياضي السحاولة (4 ذهبيات، فضيتان و 4 برونزيات)، في حين عاد المركز الثالث للرائد الرياضي العاشور (3 ذهبيات و برونزية واحدة).

و عبر رئيس رابطة الجزائر للفنون القتالية فريد موسلي عن رضاه بخصوص مجريات هذه البطولة الوطنية "تميزت البطولة بمنافسة شرسة بين جميع المصارعين من أجل الصعود على منصة التتويج و الالتحاق بالفريق الوطني تحسبا للبطولة الإفريقية في نوفمبر المقبل بالجزائر. و بالنسبة للأواسط تحسبا للبطولة الإفريقية شهر ديسمبر بكوت ديفوار القادم. المستوى الفني للرياضين في تصاعد من سنة لأخرى، بفضل الجهود التي تبذلها اللجان الولائية التقنية و اللجنة الوطنية للكوان كيدو و مشاركة الأندية في المنافسات الإفريقية"، و أضاف مؤسس رياضة الكوان كيدو في الجزائر "تميزت هذه البطولة ببروز رياضيين و أندية جديدة ينحدرون من رابطات سيدي بلعباس، الجلفة، عين الدفلى و إيليزي و هو أمر مشجع لمستقبل الكوان كيدو في بلادنا".

و شارك ما يقارب 400 مصارع يمثلون 50 ناديا في البطولة الوطنية الثامنة للكوان كيدو، أواسط و أكابر (ذكور و إناث)، التي انطلقت تصفياتها أمس الجمعة بالقاعدة المتعددة الرياضات لبئر توتة، و اختتمت اليوم السبت بإجراء النهائيات في قاعة حرشة حسان.

و ستحتضن الجزائر البطولة الإفريقية للكوان كيدو للأكابر شهر نوفمبر المقبل، حيث يهدف المنتخب الوطني للمحافظة على التاج الإفريقي الذي تحصل عليه سنة 2016 بالكوت ديفوار.

و تحضر اللجنة الوطنية للكوان كيدو الملف اللازم لتأسيس الاتحادية الجزائرية للعبة بعد احتضان البطولة الإفريقية المبرمجة شهر نوفمبر 2018.