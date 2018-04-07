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العدو الريفي: بطل العالم المدرسي أسامة شراد يريد المواصلة على نفس الوتيرة 

  أدرج يـوم : السبت, 07 نيسان/أبريل 2018 19:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
العدو الريفي: بطل العالم المدرسي أسامة شراد يريد المواصلة على نفس الوتيرة 

الجزائر - عبر العداء الجزائري أسامة شراد اليوم السبت،  عن "سعادته الكبيرة" بتتويجه بلقب بطل العالم المدرسي في العدو الريفي، متمنيا  المواصلة على نفس الوتيرة في المواعيد الدولية القادمة.

وصرح شراد --لواج-- لدى عودته إلى أرض الوطن قائلا:" أولا، أشكر المولى عز و  جل، بتحقيقي لهذه النتيجة الإيجابية، أنا سعيد بالدفاع بنجاح عن الألوان  الوطنية في بطولة العالم بحضور أحسن الاختصاصيين. كان هدفي يتمثل في التتويج  باللقب رغم صعوبة المهمة". 

وتوج شراد باللقب العالمي يوم الاربعاء الماضي بباريس (فرنسا) بعد فوزه  بالسباق في ظرف (16د 09 ثا) على مسافة 1ر5 كلم متبوعا  بتامر ساموال من زيلندا  الجديدة (16د 10ثا) و المغربي هشام بوكايل (16د 13ثا).

و أضاف ابن مدينة راس الواد (برج بوعريريج) يقول:" لقد كان السباق معقدا،  بسبب وجود منافسين أقوياء و خاصة عداء  من زيلندا الجديدة، و نورويجين اثنين و  ثلاثة مغاربة. خلال السباق كنا في مجموعة واحدة، لكن  قبل 1.000 مير عن خط  الوصول، تمكنت من الانفلات لأقطع خط الوصول أولا".

بعد هذا الإنجاز، يتمنى شراد المواصلة بنفس الديناميكية في الاستحقاقات  الدولية المقبلة حيث قال:" سأشارك بعد عشرة أيام في سباق 13500 م للبطولة  العربية على المضمار المقررة بالأردن. أتمنى تحقيق مشاركة مشرفة و لم لا الفوز  باللقب العربي. بعد الاردن، سأتنقل إلى فنلندا للمشاركة في بطولة العالم، حيث  سأعطي كل ما لدي في كل هذه المنافسات الدولية من أجل تشريف العلم الوطني بأحسن  طريقة كانت". 

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من جهة اعتبر رشيد حفصاوي، المدير الفني الوطني للرياضات الفردية بالاتحادية  الجزائرية للرياضة المدرسية "هذا الإنجاز المحقق من طرف شراد بالمنطقي و ليس  بالمفاجأة، بالنظر لإمكانياته الهائلة".

و يقول حفصاوي ما يلي:"صراحة، كنا نتوقع هذا اللقب قبل انطلاق المنافسة، كون  شراد يتمتع بإمكانيات فطرية هائلة، كما أن أنه قام بتحضيرات جيدة. السباق كان  معقدا للغاية بحضور عدد من العدائين الممتازين، لكنه عرف كيف يسير السباق  بذكاء منذ الأمتار الأولى". 

لدى الإناث، كانت غنية رزيق أول عداة جزائرية بدخولها في المركز السابع عشر.

واحتل المنتخب الجزائري المركز الثالث لدى الذكور و التاسع لدى الإناث.

ويضيف نفس المتحدث ما يلي:"لقد كان المستوى الفني لدى الإناث عاليا، وكان من الصعب علينا استهداف المراتب الأولى، حيث كنا نطمح على الأقل مرتبة سادسة في  الفردي، لكن أحسن نتيجة جاءت من العداءة رزيق".

و شاركت الجزائر في المونديال المدرسي ب 15 عداء (12 من الأشبال و 12 من  الشبلات و الذي ينتمي 12 منهم  للمنتخب الوطني لهذا الصنف (ذكورا و إناثا)  بينما جاء العدد الباقي من مدرسة شريف لرقاط براس الواد.

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العدو الريفي: بطل العالم المدرسي أسامة شراد يريد المواصلة على نفس الوتيرة 
  أدرج يـوم : السبت, 07 نيسان/أبريل 2018 19:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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