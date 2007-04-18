الرابطة الاولى (الجولة ال25) : النتائج والترتيب

الجمعة 6 أبريل:
شبيبة الساورة - شباب قسنطينة 1 - 0
السبت 7 أبريل:
نادي بارادو - مولودية الجزائر 1 - 5
شبيبة القبائل - وفاق سطيف 1 - 0
اتحاد البليدة - اتحاد بسكرة 0 - 0
نصر حسين داي - اتحاد الحراش 1 - 1
دفاع تاجنانت - اتحاد بلعباس 1 - 0
الجمعة 13 أبريل (سا 00ر16):
وهران : مولودية وهران - شباب بلوزداد
الجزائر (عمر حمادي): اتحاد الجزائر - أولمبي المدية (دون جمهور)
الترتيب نقاط لعب
- شباب قسنطينة 46 25
- مولودية الجزائر 43 25
- مولودية وهران 41 24
- شبيبة الساورة 39 25
--. نصر حسين داي 39 25
- اتحاد الجزائر 38 24
7 . وفاق سطيف 36 25
8 . نادي بارادو 35 25
- اتحاد بلعباس 29 25
--. شبيبة القبائل 29 25
- شباب بلوزداد 27 24
--. دفاع تاجنانت 27 25
13 . أولمبي المدية 26 24
- اتحاد الحراش 25 25
- اتحاد بسكرة 24 25
- اتحاد البليدة 19 25.