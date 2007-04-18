القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرابطة الاولى (الجولة ال25) : النتائج والترتيب

  أدرج يـوم : السبت, 07 نيسان/أبريل 2018 18:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
الرابطة الاولى (الجولة ال25) : النتائج والترتيب

الجزائر -  النتائج والترتيب لمباريات الجولة ال25 لبطولة الرابطة الاولى لكرة القدم "موبيليس" التي جرت يومي الجمعة والسبت والمنتهية يوم الجمعة 13 ابريل:

       الجمعة 6 أبريل:

شبيبة الساورة - شباب قسنطينة           1 - 0 

 

       السبت 7 أبريل:

نادي بارادو - مولودية الجزائر             1 - 5  

شبيبة القبائل - وفاق سطيف                1 - 0 

اتحاد البليدة - اتحاد بسكرة                  0 - 0 

نصر حسين داي - اتحاد الحراش          1 - 1 

دفاع تاجنانت - اتحاد بلعباس               1 - 0 

 

       الجمعة 13 أبريل (سا 00ر16):

وهران                           :     مولودية وهران - شباب بلوزداد

الجزائر (عمر حمادي): اتحاد الجزائر - أولمبي المدية (دون جمهور)       

 

 الترتيب                   نقاط         لعب

  1. شباب قسنطينة 46 25  
  2. مولودية الجزائر 43 25 
  3. مولودية وهران 41 24  
  4. شبيبة الساورة 39 25 

--. نصر حسين داي      39         25 

  1. اتحاد الجزائر 38 24 

7 . وفاق سطيف          36        25 

8 . نادي بارادو           35        25 

  1. اتحاد بلعباس 29 25 

--. شبيبة القبائل           29        25   

  1. شباب بلوزداد 27 24

--. دفاع تاجنانت          27         25   

13 . أولمبي المدية        26        24 

  1. اتحاد الحراش 25 25  
  2. اتحاد بسكرة 24 25  
  3. اتحاد البليدة 19 25.
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الاولى (الجولة ال25) : النتائج والترتيب
  أدرج يـوم : السبت, 07 نيسان/أبريل 2018 18:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.07

نقابة "كنابست" تعلن الغاء قرار الإضراب الدوري

18.04.07

وزير الصحة يجدد التأكيد أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام الأطباء المقيمين

18.04.07

الرابطة الاولى (الجولة ال25) : النتائج والترتيب

18.04.07

ألمانيا: أربعة قتلى على الأقل في حادث دهس شمال غرب البلاد

18.04.07

بطولة الجزائر لنصف الماراطون: تتويج خضيرعقون ومليكة بن دربال باللقب  

18.04.07

الصحراء الغربية: جثمان ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة يصل إلى الجزائر 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.04.03

رخصة السياقة البيومترية: العمل على تحديد الجانب القانوني الخاص بتسيير نظام التنقيط

18.04.05

تربية: إجراءات جديدة حول ملف الترقية بتوجيهات من رئيس الجمهورية

18.04.04

الرئيس بوتفليقة يجري تعديلا في الحكومة

18.04.02

محاربة الدولة الجزائرية لدعاة التقسيم الطائفي لا علاقة له بمحاربة الرأي المخالف

18.04.02

موسم حج 2018 : تقليص مدة مكوث الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة إلى نحو 34  يوما 

18.04.02

بن غبريت تعلن عن سلسلة من اللقاءات مع نقابات القطاع خلال الأسبوع الجاري