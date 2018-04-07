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بطولة الجزائر لنصف الماراطون: تتويج خضيرعقون ومليكة بن دربال باللقب  

  أدرج يـوم : السبت, 07 نيسان/أبريل 2018 18:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

الجزائر - توج العداءان خضير عقون لدى الرجال، و مليكة بن دربال لدى السيدات بلقب البطولة الوطنية لنصف الماراطون التي جرت صباح اليوم السبت، بين بوهارون و تيبازة على المسافة التقليدية، 097ر21 كلم. 

وقطع عقون عداء نادي سوق الاثنين خط الوصول في ظرف 1يا 04 د 13 ثا، فيما حققت بن دربال، عداءة جمعية الحماية المدنية للجزائر وقتا قدره 1سا 14د 19 ثا.

وأعطيت إشارة الانطلاق من طرف بطلي العالم و الأولمبياد السابق نور الدين  مرسلي و نورية بنيدة مراح.

وسيطر عقون على مجريات السباق انطلاقا من الكيلومتر الرابع رفقة عداء جمعية الأمن الوطني فتحي مفتاح الذي كان أقوي منافسيه.

وقطع عقون خط الوصول متقدما ثنائي جمعية الأمن الوطني، فتحي مفتاح و فريد طرفي اللذين دخلا على التوالي في المركز  الثاني (1سا 04د 17 ثا) و الثالث  (1سا 05 د 14 سا).

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لدى السيدات، تفوقت بن دربال على كل من كنزة دحماني من نادي برج بوعريريج  (1سا 17د 11ثا) و نسيمة صابور من جمعية الحماية المدنية للجزائر (1سا 20د 3  ثا).

في الترتيب العام حسب الفرق، عاد اللقب لجمعية الأمن الوطني لدى الرجال و  جمعية الحماية المدينة بالجزائر لدى السيدات.

وتم توزيع الميداليات على المتوجين بحضور رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، عبدالحكيم ديب و الأبطال القدامى لألعاب القوى الجزائرية على غرار  نورالدين مرسلي، نورية بنيدة مراح، بوعلام رحوي، العيد بسو، سكينة بوطمين وغيرهم.

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بطولة الجزائر لنصف الماراطون: تتويج خضيرعقون ومليكة بن دربال باللقب  
  أدرج يـوم : السبت, 07 نيسان/أبريل 2018 18:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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