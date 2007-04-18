البطولة الوطنية للنصف ماراطون: قرابة 450 مشاركا في موعد تيبازة

تيبازة - شارك في فعاليات البطولة الوطنية للنصف ماراطون "مادا عبد المجيد" التي جرت فعالياتها اليوم السبت بتيبازة زهاء 450 عداء و عداءة يمثلون 29 ولاية من التراب الوطني.

وتميزت طبعة 2018 التي أشرف على انطلاقها رمزيا العداء العالمي نور الدين مرسلي بمشاركة 46 نادي في ألعاب القوى و هي مشاركة "قياسية"، حسبما وصفه المنظمين الذين أبرزوا المشاركة "المعتبرة" للعنصر النسوي الذي بلغ 47 مشاركة منهن 38 أكابر.

وفي أجواء ربيعية انطلق النصف ماراطون من مدينة بوهارون الساحلية مرورا بعين تاقورايت و وصولا إلى القاعة المتعددة الرياضات وسط تيبازة على مسار سياحي- بحري بطول 21 كلم وسط تشجيعات المواطنين على طول الطريق.

وتندرج هذه التظاهرة الرياضية التي نظمتها الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى بالتنسيق مع رابطة تيبازة للعبة في إطار البرنامج السنوي للإتحادية موسم 2018-2019 بهدف الترويج لألعاب القوى.