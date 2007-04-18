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الجيدو/كأس ليغنانو الأوروبية ''أواسط'' 2018: الجزائر حاضرة بمصارع واحد في إيطاليا  

  أدرج يـوم : السبت, 07 نيسان/أبريل 2018 14:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات

الجزائر - تنقل  المصارع الجزائري عبد القادر مبروك ومدربه  أحمد قبايلي  للمشاركة في كأس ليغنانو الأوروبية ''أواسط''، المقرر إجراؤها  يوم السبت 7 أبريل بمدينة ليغنانو الايطالية، حسب ما أفاد به نادي أبطال شباب  متيجة الأربعاء.

وسيعرف هذا الموعد الدولي مشاركة 700 رياضيا يمثلون 38 دولة في الوقت الذي  برمجت فيه عملية القرعة مساء يوم الجمعة.

         وستجرى هذه المنافسة تحت رعاية الاتحادية الدولية للجيدو.

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الجيدو/كأس ليغنانو الأوروبية ''أواسط'' 2018: الجزائر حاضرة بمصارع واحد في إيطاليا  
  أدرج يـوم : السبت, 07 نيسان/أبريل 2018 14:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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