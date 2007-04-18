البطولة العربية للعدو الريفي 2018 بالأردن: الوفد الجزائري لم يتم إعلامه بإلغاء البطولة   

عمان - تأسف الوفد الجزائري للعدو الريفي الذي كان من المقرر المشاركة في البطولة العربية غدا السبت بالعاصمة الاردنية عمان لعدم إعلامه بإلغاء هذه المنافسة العربية قبل تنقله الى عمان.

وأكد رئيس الوفد الجزائري خليل مسعود لواج اليوم الجمعة أن الرياضيين الجزائريين ومعهم المدرب الوطني محمد سالم والاداري حدوش محمد "تنقلوا اول امس الاربعاء الى عمان بعد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لخوض مثل هذه البطولات من بينها مراسلة الاتحاد العربي بجدة المملكة العربية السعودية بتاريخ 28 مارس الماضي لتأكيد مشاركة الجزائر في البطولة وبتاريخي الوصول الى عمان والعودة الى الجزائر".

وأضاف ان الاتحاد العربي ولغاية تنقل الوفد الجزائري الى عمان "لم يبلغ الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى بإلغاء البطولة العربية من عدمه وهو ما يعني بالنسبة إلينا كما قال، بان هذه البطولة ستجري في وقتها المقرر"، لافتا الى ان مسؤولي الاتحاد الاردني " قدموا اعتذارهم للوفد الجزائري وأكدوا بأن الاتحاد العربي هو المسؤول عن قضية اعلام الدول المشاركة بإلغاء البطولة ومراسلاتهم في الامر".

وفي رده على سؤال حول ما اذا سيطالب الوفد الجزائري بتعويضات جراء تنقله الى الاْردن، اكد المدرب الوطني محمد سالم ان هذا الامر "يخص الاتحادية الجزائرية المخولة الوحيدة للنظر في هذه القضية مع الاتحاد العربي"، مشيرا من جهة اخرى الى ان الرياضيين الجزائريين "وعلى الرغم من خيبة الأمل استغلوا فترة وجودهم في عمان للقيام بتدريبات للحفاظ لياقتهم البدنية".

وكان من المقرر أن تشارك الجزائر بستة رياضيين في هذه المنافسة العربية وهم علي غريني ومحمد مروحي (أكابر ذكور) و شماخ ريمة وريهام سنأتي (كبريات إناث) و حمزة سيف الله وسليم يزيد في صنف أواسط ذكور.

وكانت الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى قد اكدت في بيان سابق يوم الجمعة ان البطولة قد ألغيت مشيرة الى انه "استجابة لدعوة من الاتحاد العربي لألعاب القوى، انتقل وفد من الجزائر يضم ستة رياضيين يوم الأربعاء 4 أبريل 2018 نحو العاصمة الأردنية للمشاركة في البطولة العربية للعدو الريفي. وعند وصول المنتخب تم احاطهم علما من قبل الاتحادية الأردنية أنه تم الغاء المنافسة".

وأضاف نفس المصدر: ''طلب مسؤول من الوفد الجزائري استفسارات حول الغاء المنافسة دون علم الاتحادية الجزائرية ولكن نظيرتها الأردنية أفادت بأن هذه المنافسة منظمة من قبل الاتحاد العربي".