كرة القدم: الفيفا مستعدة لمرافقة الفاف ماديا لتطوير اللعبة في الجزائر

الجزائر- أكد المدير الجهوي لمنطقة إفريقيا و الكارايبي لقسم الجمعيات المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فيرون موسنقو أومبا، اليوم الجمعة بالجزائر، عن استعداد الهيئة الدولية لمرافقة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ماديا لتطوير اللعبة عبر التراب الوطني.

وصرح فيرون موسنقو أومبا خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الفاف بدالي براهيم: ''أولا، باسم رئيس الفيفا جياني انفانتينو، أود أن أشكر الكل على حسن الضيافة التي حظيت بها في هذا البلد الجميل. فيما يخص موضوع زيارتي، فهو يتعلق بجلسة عمل حول التطوير والتنمية التي تود الفاف القيام به من خلال انشاء مراكز التكوين في مختلف أنحاء الوطن. الفيفا مستعدة لمرافقة الفاف بالدعم المادي والسند التقني لتطوير اللعبة في الجزائر''.

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و قبل حضوره للجزائر، كان موسنقو أومبا يتواجد ضمن وفد من الفيفا الذي قام بزيارة إلى ليبيا من أجل دراسة إمكانية رفع الحظر عن استضافة المباريات الدولية المفروض على ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة.

وأضاف موسنقو أومبا قائلا: ''زيارتي إلى الجزائر جاءت بعد التي قام بها رئيس الفاف خير الدين زطشي لمقر الفيفا بزيوريخ (سويسرا). خلال الحوار الذي جرى بين انفانتينو وزطشي، كان الرجلان على نفس المسار فيما يخص تطوير كرة القدم. وكان رئيس الفيفا قد أعجب ببرنامج زطشي الذى ترك انطباعا جيدا''.

وأكد موسنقو أومبا أن الهيئة الدولية مستعدة ''لمرافقة الفاف في تطوير الكرة القدم فقط والدعم لن يخص الطابع التجاري''. وجاءت هذه الاجابة ردا عن تساؤلات حول ''فندق الفاف'' الذي كان الرئيس السابق للفاف محمد روراوة يرغب في تشييده قبل أن يعارض زطشي هذه الفكرة في انتظار القرار النهائي خلال الجمعية العامة العادية للفاف المقرر إجراؤها في 23 أبريل.

كما اعتبر ضيف الجزائر، أن القارة الافريقية قد تطورت فيما يخص التمثيل في الفيفا منذ قدوم الايطالي-السويسري انفانتينو على رأس الهيئة الدولية في شهر فبراير 2016.