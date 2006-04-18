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ألعاب القوى/العدو الريفي: إلغاء البطولة العربية 2018

  أدرج يـوم : الجمعة, 06 نيسان/أبريل 2018 18:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات

الجزائر- ألغيت البطولة العربية للعدو الريفي 2018، التي كانت مبرمجة يوم غد السبت 7 أبريل بعمان (الأردن)، حسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى.

وكان من المقرر أن تشارك الجزائر بستة رياضيين في هذه المنافسة العربية.    وكتبت الهيئة الفدرالية في بيان لها: ''استجابة لدعوة من الاتحاد العربي لألعاب القوى، انتقل وفد من الجزائر يضم ستة رياضيين يوم الأربعاء 4 أبريل 2018 نحو العاصمة الأردنية للمشاركة في البطولة العربية للعدو الريفي. وعند  وصول المنتخب تم أحاطهم علما من قبل الاتحادية الأردنية أنه تم الغاء المنافسة''.

وأضاف نفس المصدر: ''طلب مسؤول من الوفد الجزائري استفسارات حول الغاء المنافسة دون علم الاتحادية الجزائرية ولكن نظيرتها الأردنية أفادت بأن هذه المنافسة منظمة من قبل الاتحاد العربي''.

وتأسف رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، عبد الحكيم ديب لهذا القرار حيث صرح لموقع الهيئة الفدرالية قائلا: ''لم يتم اعلام الاتحادية الجزائرية بخبر الغاء هذه المنافسة من قبل الاتحادية الأردنية ولا من قبل الاتحاد العربي''.

وكانت المديرية الفنية الوطنية للاتحادية الجزائرية للألعاب القوى قد استدعت ستة رياضيين (2 أواسط ذكور، 2 أكابر رجال و2 كبريات سيدات) للمشاركة في هذه المنافسة العربية بقيادة المدرب الوطني محمد سالم.

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ألعاب القوى/العدو الريفي: إلغاء البطولة العربية 2018
  أدرج يـوم : الجمعة, 06 نيسان/أبريل 2018 18:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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