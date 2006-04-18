ألعاب القوى/العدو الريفي: إلغاء البطولة العربية 2018

كرة القدم: الفيفا مستعدة لمرافقة الفاف ماديا لتطوير اللعبة في الجزائر -

الجزائر بذلت جهودا كبيرة في مجال ضمان تغطية صحية للجميع -

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست بحوزته مسدس رشاش و ذخيرة -

سمنة: زيادة مخيفة لمعدل الإصابة بالجزائر -

توقيف 238 شخصا بالعاصمة إثر عمليات مداهمة لأوكار الجريمة و الأماكن المشبوهة -

المنطقة الغربية: طلبات التأشيرة ارتفعت ب 140 بالمائة في ظرف 5 سنوات -

إعداد رزنامة جديدة و مضبوطة تتضمن آجال تسليم سكنات الترقوي العمومي -

تدشين المحطة البحرية الجديدة للمسافرين في ميناء العاصمة شهر مايو المقبل -

حسبلاوي يبرز العبء المتزايد للأمراض غير المنتقلة -

وزير الصحة يعلن عن عقد اجتماع جديد مع التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين -

تقرير الأمم المتحدة الأخير قدم مؤشرا جيدا على انتهاك المغرب لحقوق الإنسان ضد الصحراويين -

الجزائر عليها واجب التضامن اتجاه الشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقوقه المشروعة -

الجزائر مرتاحة لإرادة الأمين العام الأممي في بعث التفاوض بين المغرب و البوليساريو -

شباب و رياضة: الوزير الجديد محمد حطاب يباشر مهامه -

ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية في مارس -

تربية: إجراءات جديدة حول ملف الترقية بتوجيهات من رئيس الجمهورية -

ما يقل عن 40 مؤسسة تربوية عبر العاصمة استفادت من حصص الدعم البسيكولوجي -

عبد القادر بن مسعود يتسلم مهامه بوزارة السياحة والصناعات التقليدية -

الصحراء الغربية: يجب أن تراقب المينورسو حقوق الإنسان وتحميها -