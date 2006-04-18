ألعاب القوى/العدو الريفي: إلغاء البطولة العربية 2018

وكان من المقرر أن تشارك الجزائر بستة رياضيين في هذه المنافسة العربية. وكتبت الهيئة الفدرالية في بيان لها: ''استجابة لدعوة من الاتحاد العربي لألعاب القوى، انتقل وفد من الجزائر يضم ستة رياضيين يوم الأربعاء 4 أبريل 2018 نحو العاصمة الأردنية للمشاركة في البطولة العربية للعدو الريفي. وعند وصول المنتخب تم أحاطهم علما من قبل الاتحادية الأردنية أنه تم الغاء المنافسة''.
وأضاف نفس المصدر: ''طلب مسؤول من الوفد الجزائري استفسارات حول الغاء المنافسة دون علم الاتحادية الجزائرية ولكن نظيرتها الأردنية أفادت بأن هذه المنافسة منظمة من قبل الاتحاد العربي''.
وتأسف رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، عبد الحكيم ديب لهذا القرار حيث صرح لموقع الهيئة الفدرالية قائلا: ''لم يتم اعلام الاتحادية الجزائرية بخبر الغاء هذه المنافسة من قبل الاتحادية الأردنية ولا من قبل الاتحاد العربي''.
وكانت المديرية الفنية الوطنية للاتحادية الجزائرية للألعاب القوى قد استدعت ستة رياضيين (2 أواسط ذكور، 2 أكابر رجال و2 كبريات سيدات) للمشاركة في هذه المنافسة العربية بقيادة المدرب الوطني محمد سالم.