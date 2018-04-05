شباب و رياضة: الوزير الجديد محمد حطاب يباشر مهامه

الجزائر- شرع الوزير الجديد للشباب و الرياضة محمد حطاب يوم الخميس، في مهامه الجديدة خلفا للهادي ولد علي، خلال حفل تسليم المهام أقيم بحضور إطارات الوزارة.

و عبّر الوزير الجديد عن عرفانه لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للثقة الموضوعة فيه، مؤكدا بالمناسبة عن عزمه في مواصلة العمل الذي بدأه سابقه.

و قال حطاب في هذا السياق ما يلي:"يشكل قطاع الشباب والرياضة الأولوية لبلادنا، من خلال بعث عدة مشاريع تهمّ الشباب الجزائري. سأسهر على ضمان مواصلة الجهود التي بذلها ولد علي، بالاعتماد على طرق جديدة في التسيير. سنعمل اليد في اليد من أجل إعطاء ديناميكية جديدة لهذا القطاع الحساس".

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من جهته، قدم الوزير السابق شكره لرئيس الجمهورية الذي وضع فيه ثقته، متمنيا "نجاحات كثيرة" للوزير الجديد خلال تأديته لمهامه.

وقال ولد علي :" لقد توليت مهمة تسيير مقاليد هذا القطاع قبل 32 شهرا، أشكر رئيس الجمهورية على ثقته الموضوعة في شخصي، من أجل المساهمة في عملية التجديد الوطني تحت إشرافه، و طبقا لبرنامجه الطموح. أتوجه أيضا بتشكراتي الحارة لكل إطارات القطاع التي استقبلتني".

بالنسبة لوزير الشباب والرياضة السابق، تم أنجاز عدة مشاريع في اطار المخططات الخماسية لرئيس الجمهورية، كما أن "الورشات لا زالت مفتوحة".

ويضيف ولد علي قائلا:"إني مقتنع بأن خلفي محمد حطاب، بحكم تجربته و رؤيته الواسعة، سيضع لبنته للصرح، و سيثري هذا البرنامج. أغادر هذا القطاع و أنا مقتنع بتأدية الواجب. و خلافا لما يقال، لقد حصلنا على 592 ميدالية خلال عام 2015، و 755 ميدالية في 2016 و1044 ميدالية في 2017، بالإضافة إلى 233 ميدالية خلال الثلاثي الأول لسنة 2018. إنها ثمرة عمل إطارات وزارة الشباب والرياضة و الشركاء الرياضيين على كل المستويات".

ولم يفوت ولد علي الفرصة للتوجه بالشكر لرياضيي الاحتياجات الخاصة الذين سيكونون "محميين" بالمرسوم الجديد المكمل للمرسوم التنفيذي 213-15 بتاريخ 11 أغسطس 2015، الذي حدد في الاسبق و "بطريقة غير عادلة" سلم المنح.

و ختم الوزير السابق كلمته قائلا" تم الانتهاء من إعداد النصوص، وسيتم إيداعها قريبا على طاولة مجلس الحكومة للمصادقة عليها".

و شغل السيد حطاب منصب والي بجاية منذ ديسمبر 2016 بعدما تولى العديد من المناصب في قطاع الجماعات المحلية، لا سيما أمين عام ولايتي الجزائر العاصمة و سطيف و واليا بسيدي بلعباس.

ولد السيد حطاب في 29 أكتوبر 1964 ببرج منايل (بومرداس) وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة حيث شغل العديد من المناصب على غرار رئيس دائرتي قوراية (تيبازة) و عزابة (سكيكدة) وواليا منتدبا للحراش (الجزائر العاصمة).