البطولة العالمية المدرسية للعدو الريفي: الجزائري أسامة شراد بطلا للعالم    

و كان العداء الجزائري (18 سنة) متبوعا بالرياضي النيوزيلاندي ثامر صمويل (16:10) و المغربي بوكعيل هشام (16:13) في حين حل جزائريين اخرين في المرتبة ال8 (صابر عباد - 16:29) و المرتبة ال12 (عبد القادر مشيش - 16:44).

للتذكير، ان الجزائر قد شاركت في البطولة العالمية المدرسية للعدو الريفي ب24 رياضيا (12 شبلا و 12 شبلة) بهدف "الصعود على منصة التتويج".

وكان المدير الفني الوطني للرياضات الفردية بالاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية، رشيد حفصاوي قد اكد في تصريح ل"واج" قبل الذهاب الى باريس ان الجزائر تمتلك واحد من "افضل الفرق" في العدو الريفي المدرسي للذكور مضيفا ان الرياضيين الذين تم اختيارهم جاؤوا من اقطاب التطوير التابعة للاتحادية سيما باتنة و تلمسان و تبسة و الشلف و تيارت و بشار و برج بوعريريج و بجاية.

كما تمكنت الجزائر خلال بطولة العالم للعدو الريفي المدرسية التي جرت ببودابشت (المجر) من الحصول على المرتبة ال3 حسب الفرق عند الذكور، بمجموعة متكونة من دربال سعيد، وعبد القادر قوم، وتوفيق سليماني، وكريم يحياوي وغوتي برقية.

أما في الفردي حسب المؤسسات فقد تحصلت الجزائر على لقب نائب البطل بفضل الشاب دربال (16 سنة) من متوسطة فارس سليماني ( بلدية القور بولاية تلمسان)، الذي قطع مسافة 5.400 م في ظرف 15 د و 22 ث الذي توسط عدائين تركيين. اما فرق مدارس عين الدفلة (اناث) و تلمسان (ذكور) فقد اختيروا لتمثيل الجزائر في موعد بودابشت-2016.

كما استطاعت الجزائر خلال مشاركتها في مختلف بطولات العالم المدرسية للعدو الريفي التي تقام كل سنتين ان تحقق نتائج جيدة في كلا الجنسين.