 "ضرورة فتح بيوت الشباب لضمان إيواء المشاركين في مختلف التظاهرات الفنية والرياضية والعلمية"

المسيلة - أكد وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، مساء يوم الثلاثاء ببلدية سيدي عيسى (ولاية المسيلة) بأنه تم "إعطاء تعليمات تقضي بفتح بيوت الشباب لضمان إيواء المشاركين في مختلف التظاهرات الفنية والثقافية والعلمية ".

وفي كلمته خلال لقاء صحفي بمسبح سيدي عيسى أوضح بأن "هذه المرافق وجدت لأجل دعم السياحة بالولاية" نافيا القيام بعملية مراجعة لأسعار المبيت في هذه المرافق التي تدخل ضمن شبكة وطنية ودولية لبيوت الشباب.

وصرح الوزير في ذات السياق بأن ولاية المسيلة "استفادت ضمن المخططات التنموية السابقة من 243 مشروعا بقيمة تتجاوز 8 ملايير دج" متحدثا عن تواصل الدعم من طرف الجماعات المحلية لأجل إنجاز مشاريع أخرى في المستقبل.

ولدى معاينته لعديد الهياكل الرياضية ببلدية بوسعادة أبدى وزير الشباب والرياضة رضاه عن المرافق المكملة التي أنجزت بجوار بيت الشباب الجديدة ببوسعادة التي تتسع ل50 سريرا .

وأوضح السيد ولد علي على هامش تدشينه لهذا المرفق بأن التجهيزات المنجزة ممثلة في قاعة للألعاب وساحة للعب ومطبخ تمكن من توفير جميع متطلبات المقيم بها.

وتلقي الوزير بعين المكان شروحا إضافية حول هذا المرفق الذي تدعم به قطاع الشباب والرياضة من خلال تسخير مبلغ مالي يفوق ال77مليون دج.

كما أشاد السيد ولد علي لدى تدشينه لساحة لعب بحي السطيح ببوسعادة بدور هذه المرافق في دعم الرياضة الجوارية كما أعطي إشارة انطلاق دورة رياضية بهذه الساحة التي احتضنت أيضا استعراضا للفرق الرياضية للبراعم.