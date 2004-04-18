ملاكمة نسوية: انطلاق البطولة الوطنية بمشاركة 160 ملاكمة 

البويرة - انطلقت البطولة الوطنية للملاكمة النسوية (أصاغر و أواسط وأكابر) اليوم الثلاثاء بالقاعة المتعددة الرياضات رابح بيطاط بمدينة البويرة بمشاركة 160 ملاكمة من 26 رابطة ولائية، حسبما علم من المنظمين.

وفي تصريح لوأجي أوضح مدير الشباب والرياضة للبويرة السيد جمال جندر الذي أعطى إشارة الانطلاق أن "البطولة الوطنية للملاكمة النسوية لأصناف الأصاغر والأواسط والأكابر انطلقت اليوم الثلاثاء بعد الظهر بمشاركة 160 رياضية".

وأضاف أن المراحل الاقصائية ستجري أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس بينما ستجري النهائيات اليوم الجمعة بعد الظهر.

ومن جهة أخرى، أكد السيد جندر أن الفدرالية الجزائرية للملاكمة قد سخرت كافة الوسائل البشرية والمادية لنجاح هذا الحدث الرياضي.

وأضاف ذات المسؤول أن "المنافسة انطلقت للتو ولا يمكننا الحكم على المستوى التقني وسنرى ذلك جليا بحلول يوم الجمعة المقبل".

وسيشرف على تحكيم هذه البطولة عشرة حكام.