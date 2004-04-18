الرابطة الاولى "موبيليس": تسوية الرزنامة: فوز ثمين لشبيبة القبائل على مولودية الجزائر (3-1) 

الجزائر - حققت شبيبة القبائل فوزا ثمينا على مولودية الجزائر بنتيجة (3-1)، الشوط الأول (2-1) في مباراة تسوية رزنامة الجولة ال 23 لبطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم "موبيليس"، جمعت بينهما يوم الثلاثاء، بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.

وسجل للكناري كل من جعبوط (د 8) و حمار (د 23) و بن علجية (د 77)، بينما جاء هدف العميد في الدقيقة (21) بواسطة ضربة جزاء من تنفيذ وليد درارجة.

بعد هذا الفوز، تتنفس شبيبة القبائل الصعداء بصعودها للمركز الحادي عشر، برصيد (26 نقطة) رفقة أولمبي المدية، بينما تبقى مولودية الجزائر في المركز الثالث بمجموع 40 نقطة، مفوّتة على نفسها فرصة احتلال المركز الثاني وكذا تقليص الفارق عن المتصدر شباب قسنطينة (46 نقطة).

وعرف هذا اللقاء طرد حارس مولودية الجزائر، فوزي شاوشي في الدقيقة (55) بعد مناوشات مع أحد أعوان الملعب، ليتم تعويضه بالحارس الثاني شعال الذي أخذ مكان المهاجم سويبع.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم 13 أبريل المقبل بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، لحساب الدور نصف النهائي لكأس الجزائر.

نتيجة المباراة المتأخرة:

شبيبة القبائل- مولودية الجزائر 3-1

الترتيب نقاط لعب

شباب قسنطينة 46 24 مولودية وهران 41 24 مولودية الجزائر 40 24 اتحاد الجزائر 38 24

--. نصر حسين داي 38 24

شبيبة الساورة 36 24

--. وفاق سطيف 36 24

8 . نادي بارادو 35 24

اتحاد بلعباس 29 24 شباب بلوزداد 27 24 أولمبي المدية 26 24

--. شبيبة القبائل 26 24

دفاع تاجنانت 24 24

--. اتحاد الحراش 24 24