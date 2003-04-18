بطولة افريقيا للكرة الطائرة رجال /مباريات ترتيبية (9-16): أولمبي الميلية يفوز على نيمو ستارز الأوغندي (3-1)

القاهرة - فاز ممثل الجزائر، فريق أولمبي الميلية على نظيره نادي نيمو ستارز الأوغندي بثلاثة أشواط لواحد (3-1) سهرة أمس الاثنين برسم اللقاء الترتيبي ما بين المركزين التاسع و ال16، ضمن منافسات البطولة الافريقية للكرة الطائرة (رجال)، الجارية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 18-25، 25-23، 25-21، 25-13.

وبهذا الفوز، يخوض اولمبي الميلية لقاء ترتيبيا آخر (من التاسع الى ال12) اليوم الثلاثاء امام نادي الجامعة الزيمبابوي.

وفي مواجهة ترتيبية أخرى عن نفس المراكز، تجرى حاليا مواجهة نادي الامل من جمهورية الكونغو الديمقراطية و فاب الكاميروني.

ويلتقي غدا الاربعاء الفائزان في هاتين المواجهتين فيما بينهما من اجل المركزين ال9 و ال10 ابتداء من الساعة 00ر13 اما المنهزمان فيلتقيان في اللقاء الترتيبي (11-12) على الساعة 00ر11 (بتوقيت الجزائر).

يذكر أن اولمبي الميلية أقصي من الدور الأول لهذه المنافسة بعدما سجل ثلاثة انتصارات أمام نادي أولايتا الإثيوبي (3-0) و كامبالا الأوغندي (3-0) و الميناء الكاميروني (3-1) مقابل هزيمتين أمام جينيرال سرفيس الكيني (1-3) و طلائع الجيش المصري (0-3).

من جهة أخرى، ينشط الدور نصف النهائي ثلاثة أندية مصرية وهي طلائع الجيش والاهلي وسموحة بالاضافة الى تشكيلة السويحلي الليبي، بعد فوزها في لقاءات الدور ربع النهائي التي جرت أمس الاثنين.

وتجرى مباريات الدور نصف النهائي مساء اليوم الثلاثاء على أن تختتم المنافسة بالمباراة النهائية يوم الخميس.

ويشارك في هذه المنافسة القارية 24 ناديا، تم توزيعهم على أربع مجموعات، حيث تأهل صاحبا المركزين الأول و الثاني إلى مرحلة الإقصاء المباشر حتى بلوغ المباراة النهائية.