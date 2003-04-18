القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بطولة افريقيا للكرة الطائرة رجال /مباريات ترتيبية (9-16): أولمبي الميلية يفوز على نيمو ستارز الأوغندي (3-1)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 نيسان/أبريل 2018 10:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرات

القاهرة - فاز ممثل الجزائر، فريق أولمبي الميلية على نظيره نادي نيمو ستارز الأوغندي بثلاثة أشواط لواحد (3-1) سهرة أمس الاثنين برسم اللقاء الترتيبي ما بين المركزين التاسع و ال16، ضمن منافسات البطولة الافريقية للكرة الطائرة (رجال)، الجارية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 18-25، 25-23، 25-21، 25-13.       

وبهذا الفوز، يخوض اولمبي الميلية لقاء ترتيبيا آخر (من التاسع الى ال12) اليوم الثلاثاء امام نادي الجامعة الزيمبابوي.

وفي مواجهة ترتيبية أخرى عن نفس المراكز، تجرى حاليا مواجهة نادي الامل من جمهورية الكونغو الديمقراطية و فاب الكاميروني.

ويلتقي غدا الاربعاء الفائزان في هاتين المواجهتين فيما بينهما من اجل المركزين ال9 و ال10 ابتداء من الساعة 00ر13 اما المنهزمان فيلتقيان في اللقاء  الترتيبي (11-12) على الساعة 00ر11 (بتوقيت الجزائر).

يذكر أن اولمبي الميلية أقصي من الدور الأول لهذه المنافسة بعدما سجل ثلاثة انتصارات أمام نادي أولايتا الإثيوبي (3-0) و كامبالا الأوغندي (3-0) و  الميناء الكاميروني (3-1) مقابل هزيمتين أمام جينيرال سرفيس الكيني (1-3) و طلائع الجيش المصري (0-3).

من جهة أخرى، ينشط الدور نصف النهائي ثلاثة أندية مصرية وهي طلائع الجيش والاهلي وسموحة بالاضافة الى تشكيلة السويحلي الليبي، بعد فوزها في لقاءات  الدور ربع النهائي التي جرت أمس الاثنين.

وتجرى مباريات الدور نصف النهائي مساء اليوم الثلاثاء على أن تختتم المنافسة بالمباراة النهائية يوم الخميس.

ويشارك في هذه المنافسة القارية 24 ناديا، تم توزيعهم على أربع مجموعات، حيث  تأهل صاحبا المركزين الأول و الثاني إلى مرحلة الإقصاء المباشر حتى بلوغ  المباراة النهائية.

كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة افريقيا للكرة الطائرة رجال /مباريات ترتيبية (9-16): أولمبي الميلية يفوز على نيمو ستارز الأوغندي (3-1)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 نيسان/أبريل 2018 10:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.03

بطولة افريقيا للكرة الطائرة رجال /مباريات ترتيبية (9-16): أولمبي الميلية يفوز على نيمو…

18.04.03

الأمم المتحدة تفند اتهامات المغرب بخصوص تواجد عسكري لجبهة البوليزاريو بمنطقة الكركرات

18.04.03

ارتفاع في الانتاج الصناعي للقطاع العمومي في 2017 

18.04.03

 وقفة تضامنية في يوم الأرض: تأكيد على صمود الشعب الفلسطيني في وجه غطرسة الاحتلال وقبالة…

18.04.03

الأمن الغذائي يتطلب تكوين مخزونات استراتيجية

18.04.03

همجية العدوان الإسرائيلي تواصل حصد المزيد من أرواح الفلسطينيين وترقب لنتائج  اجتماع…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.04.02

محاربة الدولة الجزائرية لدعاة التقسيم الطائفي لا علاقة له بمحاربة الرأي المخالف

18.04.02

بن غبريت تعلن عن سلسلة من اللقاءات مع نقابات القطاع خلال الأسبوع الجاري

18.04.02

الرئيس بوتفليقة يهنئ عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر

18.04.02

رئيس الحكومة الاسبانية يقوم بزيارة الى الجزائر الثلاثاء

18.04.02

الجزائر "شريك استراتيجي بالغ الأهمية"

18.04.02

موسم حج 2018 : تقليص مدة مكوث الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة إلى نحو 34  يوما 