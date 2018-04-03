الرياضة الجزائرية أثبتت جدارتها وعلو كعبها في المنافسات الكبرى

تيزي وزو - أكد وزير الشباب والرياضة, الهادي ولد علي, مساء يوم الاثنين بتيزي وزو أن "الرياضة الجزائرية أثبتت جدارتها وبينت علو كعبها في المنافسات الكبرى على مختلف الاصعدة".

وأكد السيد ولد علي في ختام الطبعة ال21 لطواف الجزائر للدراجات التي جرت بحظيرة التسلية تامغرة (المدينة الجديدة) أنه بفضل برنامج رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة الرامي إلى تطوير النشاطات الرياضية عموما ورياضة الدراجات خاصة, أثبتت الجزائر جدارتها وأبانت عن امكاناتها في مختلف الاختصاصات وعلى جميع المستويات".

و أكد الوزير أن بروز اربع دراجين جزائريين في إطار طواف الجزائر 2018 لسباق الدراجات تحصلوا على الأقمصة الأربعة و هي القميص الأصفر الذي حاز عليه عز الدين لعقاب من المجمع البترولي و الأخضر الذي تحصل عليه يوسف رقيقي و المنقط الذي عاد للدراج بن قايو عبد الرؤوف من نادي أسود الأطلس البليدي و الأبيض لأفضل سباق لأقل من 23 الذي تحصل عليه حمزة ياسين من المجمع البترولي "لدليل على المستوى العالي الذي بلغته الرياضة و الرياضيين الجزائريين".

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و حيا السيد ولد علي التنظيم الجيد للدورة ال21 لطواف الجزائر لسباق الدراجات الذي جرى في سبعة أشواط بمشاركة 91 دراجا محترفا من الجزائر و بلدان أجنبية و هي البحرين و فرنسا و سوريا و ألمانيا و المغرب و تونس و مانغوليا مشيرا إلى أن هذه المنافسة شكلت مناسبة "لإبراز التراث الثقافي و التقاليد و جمال المناظر الطبيعية الجزائرية".

و شكر الوزير جميع الفاعلين الذين ساهموا في "إنجاح" هذا الموعد الرياضي بما فيهم مسؤولي (الإدارة و المنتخبين) الولايات التي عبرها الدراجون, من الجنوب إلى الشمالي من تمنراست إلى تيزي وزو مرورا بتلمسان و معسكر و تيارت و المدية و البويرة و بجاية و كذا أجهزة الأمن.

كما أشاد الوزير بالاستقبال الحار الذي حضي به الدراجون من قبل الشعب الجزائري المعروف بالكرم.

وأضاف السيد ولد علي أن "التنظيم المحكم لطواف الجزائر للدرجات الذي جرى في ظروف ممتازة يدل على القفزة النوعية المحققة من مختلف الفاعلين لترقية قطاع الشباب والرياضة وتطويره".