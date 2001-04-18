بطولة البحر المتوسط للمصارعة: 88 ميدالية منها 41 ذهبية للجزائر

الجزائر - تحصلت المنتخبات الجزائرية للمصارعة على 88 ميدالية (41 ذهبية، 29 فضية و18 برونزية) خلال الطبعة الثالثة لبطولة البحر المتوسط للمصارعة المشتركة لكل الفئات (اشبال، اواسط و اكابر، ذكور-اناث)، التي اختتمت فعالياتها مساء أمس السبت بالقاعة البيضوية بالمركب الاولمبي -محمد بوضياف- بالجزائر.

وشارك في هذا الموعد 230 رياضي يمثلون 11 دولة، ويتعلق الأمر بالجزائر (92 مصارعا) و فرنسا (6 مصارعين) و صربيا (3 مصارعين) واليونان (50 مصارعا) و البرتغال (6 مصارعين) و ايطاليا (7 مصارعين) و المغرب (3 مصارعين) وتونس (9 مصارعين) و فلسطين (3 مصارعين) و سوريا (11 مصارعا) و مصر (9 مصارعين).

خلال اليوم الأول من المنافسة، نال المنتخب الوطني أكابر (رجال وسيدات) 30 ميدالية (11 ذهبية، 11 فضية و 8 برونزيات) وهي النتيجة التي اعتبرها المدرب الوطني للمصارعة الاغريقية-الرومانية، الروماني كورنيل ريسي ديميتري، ''مرضية جدا''.

في المصارعة الاغريقية-الرومانية، أنهى المنتخب الجزائري المنافسات بعشر ميداليات (8 ذهبيات، فضية وبرونزية) متفوقا على نظيره اليوناني الذي اكتفى بمداليتين ذهبيتين. وكانت الميداليات الذهبية من نصيب سيد عزارا بشير (87 كلغ)، دولاش شوكي (82 كلغ)، أكرم بوجملين (77 كلغ)، طارق عزيز بن عيسى (72 كلغ)، إسحاق غاوو (67 كلغ)، نعناعة محمد شريف (63 كلغ)، لعويني عبد النور (60 كلغ) وفرغات عبد الكريم (55 كلغ).

وصرح كورنيل ريسي ديميتري ل/وأج: ''نحن جد سعداء بالمردود الذي قدمه المصارعون في التخصص الاغريقي-الروماني في بطولة عرفت منافسة قوية من قبل المصارعين اليونانيين. لقد حضرنا جيدا لهذا الموعد بفضل الامكانيات اللازمة التي وفرتها الاتحادية للمصارعين الجزائريين''.

وتمكن المصارعون الجزائريون من فرض سيطرتهم على ترتيب "حسب الفرق" متفوقين على المصارعين اليونانيين أصحاب هذا التخصص.

وفي المصارعة الحرة، أحرز الجزائريون عشر ميداليات (3 ذهبيات، فضية و 6 برونزيات). وكان الذهب من نصيب فرج محمد (97 كلغ)، بوشايب شمس الدين (70 كلغ) و كاتب صلاح الدين (57 كلغ).

كما ساهمت المصارعة النسوية في هذه التتويجات خلال اليوم الأول من المنافسة بحصدها لعشر ميداليات (9 فضيات وبرونزية).

تألق ملحوظ للفئات الشابة

من جهته، تألق المنتخب الوطني للأواسط (ذكور واناث) خلال هذا الموعد حيث توج ب 25 ميدالية (14 ذهبية، 5 فضيات و6 برونزيات).

في المنافسة الحرة، حقق منتخب الذكور المرتبة الأولى حسب الفرق بعد احرازه لتسع ميداليات (7 ذهبيات و برونزيتان). وكانت الميداليات الذهبية من نصيب كاتب صلاح الدين (57 كلغ)، لكال أمين (62 كلغ)، لكال فارس (70 كلغ)، مهنان عضيم (86 كلغ)، كبير ولاء الدين (92 كلغ)، فريج محمد (97 كلغ) وأسامة عبد اللاوي (79 كلغ).

وتألق أيضا منتخب الذكور في المصارعة الاغريقية-الرومانية بعد احرازه لتسع ميداليات (4 ذهبيات، 3 فضيات وبرونزيتان). ونال الذهب كل من نعناعة مرتضى (60 كلغ)، مرابط عبد المالك (63 كلغ)، مومن عمار (72 كلغ) و بن مرزوغة وليد (130 كلغ).

في المصارعة النسوية، خطفت الجزائريات سبع ميداليات (3 ذهبيات، فضيتان و برونزيتان) في الوقت الذي تحصل فيه المنتخب التونسي على المرتبة الأولى بست ميداليات (5 ذهبيات و فضية). وجاءت الميداليات الذهبية للمنتخب الجزائري كالتالي: بورة فراح (55 كلغ)، خلال لينة (65 كلغ) وعمورة ساندرة (72 كلغ).

خلال اليوم الثالث والأخير من المنافسة، حقق الأشبال (ذكور واناث) 33 ميدالية (15 ذهبية، 14 فضية و 4 برونزيات). وجاءت هذه الحصيلة بفضل المصارعة النسوية التي تربعت على المنافسة ب11 ميدالية (5 ذهبيات، 5 فضيات وبرونزية).