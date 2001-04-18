دراجات- انطلاق المرحلة السادسة (البويرة -بجاية) من الطبعة ال 21 طواف الجزائر: مشاركة 71 دراجا

البويرة - أعطيت يوم الأحد في حدود الساعة ال11 صباحا من أمام مقر ولاية البويرة إشارة انطلاق المرحلة السادسة (البويرة-بجاية) من الطبعة ال 21 لطواف الجزائر و ذلك بمشاركة 71 دراجا سيتنافسون على الصعود على منصة الفوز عقب اجتيازهم لمسار 133 كلم.

واشرف والي البويرة مصطفى ليماني على إعطاء إشارة انطلاق هذه المرحلة التي انطلقت من مدينة البويرة اتجاه نحو بجاية.

وسيجتاز الدراجون القادمون من سبعة بلدان من بينها الجزائر و المانيا و البحرين طريق البويرة نحو حيزر ثم مفترق طرق تيكجدة ي سماش ي اصيف اسمداح ثم مشدالة و الشرفة المحاذية لولاية بجاية (ما يعادل مسافة133 كلم) .

و سيغتنم الدراجون فرصة هذا الجو الربيعي الجميل لاكتشاف المناظر الطبيعية الرائعة و المناطق المتميزة بسهولها و هضابها الخضراء على غرار حيزر و سماش و مشدالة.

وقال الدراجون الجزائريون كيوسف رقيقي و عبد الرحمان منصوري و حمزة ياسين انهم تمكنوا من استرجاع قواهم لمواصلة المنافسة رغم جميع المتاعب "نحن مستعدون بعد أخذنا قسطا من الراحة".

واوضح رقيقي ل/وأج دقائق قبل انطلاق المرحلة السادسة "سنستأنف السباق اليوم نحو بجاية اتمنى المحافظة على نفس الوتيرة".

ومن جهته اعرب عبد الرحمان منصوري هذه الفرصة للتعبير عن حماسه و ارادته الكبيرة في الفوز و تمثيل الجزائر احسن تمثيل في هذه الطبعة من الطواف.

كما اكد رئيس الفيدرالية الجزائرية للدراجات كربوعة مبروك توفير جميع الشروط الضرورية لإنجاح هذه المرحلة و كل المنافسة " التي تجري في أحسن الظروف".